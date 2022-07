Novelis unterzeichnet Forschungskooperationsabkommen mit Airbus

Atlanta (ots/PRNewswire) - Novelis Inc., ein führender Anbieter von nachhaltigen Aluminiumlösungen und Weltmarktführer im Bereich Aluminiumwalzen und -recycling, gab heute die Unterzeichnung einer Forschungskooperationsvereinbarung mit Airbus bekannt, die eine engere Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen ermöglicht und die Entwicklung von Aluminiumlösungen für die Flugzeuge von morgen vorantreibt.

Diese Vereinbarung baut auf der heutigen starken Partnerschaft zwischen Novelis und Airbus auf und wird das Tempo der gemeinsamen F&E-Programme der Unternehmen beschleunigen. Als strategischer Lieferant von Aluminiumplatten und -blechen für Airbus unterstützt Novelis die Entwicklung von Flugzeugdesign, -material und -fertigung mit dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit.

„Wir bei Novelis sind zuversichtlich, dass diese Vereinbarung es uns ermöglichen wird, das Potenzial von Aluminium als einem Material, das ohne Leistungsverlust unendlich oft recycelt werden kann, voll auszuschöpfen", sagte Philippe Meyer, Senior Vice President und Chief Technology Officer bei Novelis. „Aluminium ist die perfekte Lösung, um die neuen Flugzeuggenerationen leichter zu machen, den Einsatz neuer Triebwerkslösungen zu ermöglichen und die Fertigungs- und Lieferkette von Flugzeugen kostengünstiger und robuster zu gestalten."

Unser Bestreben, der führende Anbieter von kohlenstoffarmen, nachhaltigen Aluminiumlösungen zu sein und eine vollständige Kreislaufwirtschaft zu erreichen, kann nur durch die Zusammenarbeit in der gesamten Wertschöpfungskette, durch Partnerschaften mit unseren Lieferanten und mit unseren Kunden auf der ganzen Welt verwirklicht werden.

Informationen zu Novelis

Novelis Inc. wird von dem Ziel angetrieben, gemeinsam eine nachhaltige Welt zu gestalten. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung innovativer Aluminiumprodukte und -lösungen und der weltweit größte Recycler von Aluminium. Unser Ziel ist es, der führende Anbieter von kohlenstoffarmen, nachhaltigen Aluminiumlösungen zu sein und eine vollständige Kreislaufwirtschaft zu erreichen, indem wir mit unseren Lieferanten sowie unseren Kunden in der Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Getränkedosen- und Spezialitätenindustrie in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika zusammenarbeiten. Novelis erzielte einen Nettoumsatz von

17,1 Milliarden Dollar im Haushaltsjahr 2022. Novelis ist eine Tochtergesellschaft von Hindalco Industries Limited, einem Branchenführer im Bereich Aluminium und Kupfer, und das Metall-Flaggschiff der Aditya Birla Group, einem multinationalen Mischkonzern mit Sitz in Mumbai. Weitere Informationen finden Sie unter novelis.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Novelis

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die die Absichten, Erwartungen oder Vorhersagen von Novelis beschreiben, können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze sein. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind die Erwartung, dass diese Vereinbarung das Tempo der gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsprogramme der Unternehmen beschleunigen wird. Novelis weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Wir haben nicht die Absicht und lehnen jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Wichtige Risikofaktoren, die sich auf die Ergebnisse auswirken könnten, sind unter der Überschrift „Risk Factors" im Formular 10-K des Unternehmens enthalten, das bei der Securities and Exchange Commission für das am 31. März 2022 endende Geschäftsjahr eingereicht wurde.

