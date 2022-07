Corona - SPÖ-Kucher: Dilettantismus dieser Regierung nicht mehr zu überbieten

Regierung hat Pandemiemanagement aufgegeben – Quarantäne-Aus „unverantwortlich und gefährlich“ – Weiterhin kein Corona-Plan für den Herbst

Wien (OTS/SK) - „Das Corona-Chaos dieser Regierung ist nicht mehr zu überbieten. Das ist dilettantisch, wie hier vorgegangen wird. Es kennt sich niemand mehr aus, die Bevölkerung wird völlig verunsichert und das Land gespalten“, ist SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher verärgert über eine in Medien veröffentlichte Verordnung zum Quarantäne-Aus trotz Rekord-Infektionszahlen. Das wurde offenbar auch nur mit den ÖVP-Ländern akkordiert. „Da wird von dieser Regierung immer von ‚gemeinsam an einem Strang ziehen in der Krise‘ geredet. Das ist offenbar alles nur Gefasel, wie man jetzt sieht“, so Kucher. „Die Pandemie ist definitiv nicht zu Ende, durch die Ferienreisen müssen wir mit mehr Fällen und im Herbst mit neuen Wellen rechnen. Aber diese Regierung hat das Pandemiemanagement einfach aufgegeben. Ein Quarantäne-Aus für Infizierte wäre gefährlich und könnte das Gesundheitswesen wieder an seine Grenzen bringen. Ein unverantwortliches und gefährliches Spiel, das die Regierung da treibt“, so Kucher. ****

„Nach den Plänen des Gesundheitsministers sollen Corona-Infizierte zur Arbeit gehen und dort in Sonderbereichen mit anderen Infizierten arbeiten. Wie man als grüner Gesundheits- und Sozialminister so etwas andenken kann, ist mir ein Rätsel. Ist das der Plan, den er seit 6. Mai angekündigt hat?“, so Kucher. Nicht nur, dass wir in Österreich den dritten Sommer in Folge nicht für den Herbst vorbereitet sind, gibt es auch wieder keinen Plan für die Schulen. Von der sehr niedrigen Durchimpfungsrate gar nicht zu reden. Das unterscheidet uns auch von anderen Ländern und „damit wäre es in Österreich auch ein gefährliches Experiment, die Isolierung von Infizierten aufzuheben“, so der SPÖ-Gesundheitssprecher. (Schluss) sl/bj

