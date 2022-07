Isosport übernimmt slowenischen Kunststoff-Spezialisten Tomplast

Weiterer Wachstumsschritt nach erfolgreicher Akquisition der polnischen Novo Tech Ende Juni

Eisenstadt (OTS) - Isosport ist der kompetente Ansprechpartner für individuelle und innovative Kunststofflösungen. Das Unternehmen mit Sitz in Eisenstadt ist Weltmarktführer im Bereich Kunststoff-Verbundmaterialien für die Ski- und Snowboardindustrie und Qualitätslieferant von Produkten für die Anwendung in den unterschiedlichsten Branchen, von Umwelttechnologie über die Bau- bis hin zur Autoindustrie. Mit dem auf die Produktion von extrudierten und gepressten Thermoplasten spezialisierten Tochterunternehmen ISOKON ist Isosport auch seit 27 Jahren in Slowenien tätig und beschäftigt dort rund 300 Mitarbeiter*innen.

Nun gibt die Isosport Gruppe einen weiteren Wachstumsschritt in diesem Markt bekannt: Mit Wirkung vom 21.07.2022 übernahm Isosport das slowenische Unternehmen Tomplast mit zwei Standorten und insgesamt rund 300 Mitarbeiter*innen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Tomplast blickt auf eine 35-jährige Firmengeschichte zurück und ist Spezialist für die Herstellung von Komponenten aus Thermoplast mittels Spritzgusstechnologie. Die Produkte finden v.a. in der Caravan-, der Automobil-, der Freizeitzubehör- und der Elektrowerkzeugindustrie sowie für Industriegeräte Anwendung.

Die Isosport Gruppe hatte erst Anfang Juli mit der Übernahme des polnischen Kunststoffunternehmens Novo Tech aufhorchen lassen. Karl Mad, Geschäftsführer von Isosport: „Die Akquisition von Tomplast ist der nächste logische Schritt im Sinne unserer Wachstumsstrategie. Als strategischer Investor konzentrieren wir uns auf Nischenmärkte mit Wachstumspotenzial. Tomplast ist ein absoluter Spezialist auf dem Gebiet der Spritzgusstechnologie und damit eine perfekte Ergänzung für die Isosport Familie.“

Über Tomplast

Tomplast ist ein Produktionsunternehmen zur Herstellung von Komponenten aus Thermoplast mittels Spritzgusstechnologie. Das Unternehmen hat eine 35-jährige Tradition im Bereich der Caravanindustrie, Automobilindustrie, der Freizeitzubehörindustrie, der Elektrowerkzeugindustrie und der Industriegeräte. Tomplast ist ein absoluter Spezialist in seinem Nischenbereich. Das Unternehmen, dessen Umsatz 2021 bei 53 Mio. Euro lag, betreibt zwei Produktionsstandorte in Mirna und in Semič, Slowenien, und beschäftigt insgesamt rund 300 Mitarbeiter*innen.

Über Isosport

Isosport ist Weltmarktführer im Bereich Kunststoff-Verbundmaterialien für die Ski- und Snowboardindustrie und kompetenter Qualitätslieferant von technischen Folien, Sandwich-Verbundplatten, Faserverbundmaterialien und Tennissaiten. Das Tochterunternehmen ISOKON in Slowenien ist auf die Produktion von extrudierten und gepressten Thermoplasten für die unterschiedlichsten Industrien, wie z.B. Lebensmittel, Automobil und Maschinenbau, spezialisiert. Seit 30.06.2022 gehört auch der polnische Kunststoffspezialist Novo Tech zur Gruppe. Der Fokus des Unternehmens liegt auf innovativen Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Die Gruppe beschäftigt insgesamt rund 750 Mitarbeiter*innen. Isosport’s Umsatz wird 2022 inklusive Novo Tech voraussichtlich 150 Mio. Euro betragen. Als Teil der privat geführten, internationalen Industriegruppe Constantia Industries AG werden die Produkte weltweit vertrieben.

