„Thema Spezial“ zum 75er von Arnold Schwarzenegger: „Arnolds Welt – ein Steirer lässt die Muskeln spielen“

Am 25. Juli um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Von klein auf hatte Arnold Schwarzenegger große Träume:

„Ich habe mehr als andere Kinder von der Karriere in Amerika geträumt und ich habe den Traum verwirklicht.“ Es sind gleich drei Karrieren geworden. Als Bodybuilder schreibt der Steirer Sportgeschichte:

siebenfacher Mister Olympia und fünffacher Mister Universum. Als Schauspieler in Hollywood erreicht er ein Millionenpublikum, als Politiker arbeitet er sich an die Spitze und wird Gouverneur von Kalifornien.

Mit 75 Jahren kann von Ruhestand keine Rede sein. Schwarzenegger ist als Umweltaktivist in der ganzen Welt unterwegs, um sie zu retten. Zuletzt war er auf dem Klimaschutzgipfel „Austrian World Summit“ in Wien virtuell zu Gast. Der zweifache Großvater legt sich immer noch mit den Großen der Weltpolitik an. Donald Trump bezeichnete er nach dem Sturm auf das Kapitol als den schlechtesten Präsidenten aller Zeiten und Russlands Präsident Wladimir Putin redet er nach Ausbruch des Ukraine-Krieges öffentlich ins Gewissen. Mit Freunden und Familie in der Steiermark hat Arnold Schwarzenegger nach wie vor engen Kontakt. Und wenn er nicht vorbeischauen kann, lädt er sie zu sich ein. Zum Beispiel zu seiner Hochzeit mit Maria Shriver-Kennedy. „Mein Vater hat mit Grace Jones getanzt“, erinnert sich Karl Gerstl, dessen Vater Alfred Gerstl bis zu seinem Tod im Jahr 2016 ein väterlicher Freund „Arnies“ war. Der erste „Mister Austria“ Kurt Marnul war Arnolds erster Trainer. „Er hatte den größten Ehrgeiz. Niemand ist so weit gekommen wie er“, schwärmt der heute 93-Jährige.

Wo liegen die Wurzeln der „Steirischen Eiche“? Was treibt ihn an? In einem von Christoph Feurstein präsentierten „Thema Spezial“ zum 75. Geburtstag von Arnold Schwarzenegger begibt sich Christian Zechner am Montag, dem 25. Juli 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 auf die Spuren des weltberühmten Steirers.

