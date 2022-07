EU-Kommission verzweifelt: Grazer Hanf-Unternehmen entwickelt und vertreibt Hanf-CBD-Düfte

Und das ganz legal. Auch in der Luft erzeugen die einzigartigen Hanf-Stoffe tolle Wirkung.

Graz (OTS) - Ein Grazer Hanf-Unternehmen beschäftigt sich seit Jahren mit der Entwicklung von neuen Duftstoffen, welche als Basis die gesunden Inhaltsstoffe der Hanfpflanze aufweisen. Das ist deshalb von besonderer Bedeutung, da manche Verwaltungs-Behörden in der Vergangenheit gegen CBD-ÖL-Händler vorgegangen sind, weil CBD-Öle vermeintlich nicht in Verkehr gebracht werden dürfen, weil sie angeblich ein neuartiges Lebensmittel darstellen (obwohl die Inhaltsstoffe der Hanfpflanze seit tausenden von Jahren sich größter Beliebtheit erfreuen). Die Behörden übersehen (oder übergehen stillschweigend) dabei völlig, dass sich CBD-Öle sehr gut als Raumduftstoffe verwenden lassen, wie der Erfolg des Grazer Hanf-Unternehmens unter Beweis stellt. Einfach in einen elektrischen Diffuser getropft, oder in einer Schale erhitzt und schon kann man sich von gut riechenden CBD-ÖL-Duftstoffen einhüllen lassen. Viele gesundheitsbewusste Menschen verwenden CBD-Öle schon immer auch als Aromastoffe. In Graz werden diese Duftstoffe in vielen Varianten erforscht und dann als Aroma-CBD-ÖL auf den Markt gebracht. Völlig rechtskonform. Denn Behörden haben gegen die Verwendung der Cannabinoide als Aromastoffe keine rechtliche Handhabe. Diese Aromastoffe können ganz legal erworben und benutzt werden, denn der THC-Gehalt übersteigt die Grenze von 0,3 % nicht. Man darf gespannt sein, was sich die EU in Brüssel nun wieder einfallen lassen will um den Menschen den Zugang zu gesundheitsfördernden Mitteln zu erschweren. Wenn die EU vermeint, dass Cannabinoide ein neuartiges Lebensmittel darstellen und deshalb ohne Zulassung nicht Verkehr gebracht werden dürfen, dann ist das wieder eine der unrichtigen Rechtsmeinungen der EU-Verantwortlichen in Brüssel. Tatsache ist nämlich: Hanf, Cannabis, CBD, egal wie man diese Stoffe nennt, sind nicht erst seit dem EU-Beitritt Österreichs in nennenswertem Umfang öffentlich zugänglich. Bei Hanf handelt sich um eine alte Heilpflanze, welche seit tausenden von Jahren konsumiert wird. Auch wenn die EU die BürgerInnen bis ins kleinste Detail bevormunden will, hier wird sie sich die Zähne ausbeißen. Zu Recht.

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Pöltl

Tel: 06641401616