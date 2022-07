Stocker: SPÖ und FPÖ konkurrieren im Verbreiten von Fakes News

ÖVP-Sicherheitssprecher: Ausritte von Einwallner und Amesbauer sind nur noch peinlich

Wien (OTS) - „Es vergeht kein Tag an dem SPÖ-Abgeordneter Reinhold Einwallner und FPÖ-Abgeordneter Hannes Amesbauer nicht ihre völlige Unkenntnis in Sicherheitsfragen unter Beweis stellen“, hält ÖVP-Sicherheitssprecher Christian Stocker angesichts der peinlichen Ausritte der Sicherheitssprecher der SPÖ und FPÖ fest. „Am heutigen Tag wurde mit Vehemenz und in völliger Unkenntnis der Sachlage – einmal mehr – billiger Populismus durch die beiden Oppositionsparteien betrieben“, so Stocker. Der burgenländische Landespolizeidirektor-Stellvertreter Werner Fasching habe die Situation „fachlich fundiert und vor allem sachlich dargestellt. Dass die beiden Sicherheitssprecher Einwallner und Amesbauer wenig Ahnung von Sicherheitspolitik haben, wissen wir mittlerweile nur zu gut. Das heutige konkurrieren um den ersten Platz im Verbreiten von Fake News ist aber der Gipfel der Peinlichkeit“, betont Stocker.

Angesichts des Kampfes gegen Schlepperei und illegale Migration sei die Situation an der burgenländischen Grenze herausfordernd. „Innenminister Gerhard Karner hat in den vergangenen Monaten mehrmals ausführlich dazu Stellung genommen und auch entsprechende Maßnahmen gesetzt. So sind seit 1. Juli 2022 zusätzlich 55 Polizistinnen und Polizisten an der Grenze im Einsatz“, unterstreicht Stocker. Jeder Asylwerber wird auch weiterhin innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist registriert und danach in ein Betreuungszentrum gebracht. „Die Polizistinnen und Polizisten leisten hier hervorragende Arbeit. Dafür gebührt ihnen unser ausdrücklicher Dank. Denn sie sorgen für Sicherheit in unserem Land“, schließt Stocker. (Schluss)

