FaktuM 3/2022 – Hausgemachter Horror

Wien (OTS) - Was für ein Sommer. Die Reiselust ist fast so groß wie vor Corona. Doch die Airports und Airlines können da nicht mithalten. Zahlreiche gestrichene Flüge, riesige Warteschlangen vor der Security-Kontrolle und gesteigerter Ärger bei den Passagieren sind die Folge. Weiters lesen Sie auf 86 Seiten: Kreuzfahrten mit Problemen +++ Die Mietauto-Fallen +++ Die besten Apps für den Urlaub +++ Die Hotel-Legenden.

Editorial

Nachdem sich die Corona-Krise auf erfreuliche Weise beruhigt hat, könnte die Tourismusbranche endlich wieder Fahrt aufnehmen. Könnte. Wenn da nicht das Chaos auf den Flughäfen wäre. FaktuM-Herausgeber Christian W. Mucha über eine Situation, die wohl zu weiten Teilen selbstverschuldet ist.

Coverstory: Hausgemachter Horror

Nach 2,5 Jahren zieht die Reiselust endlich wieder an. Abgezeichnet hat sich das bereits im Februar. Dennoch haben es viele Airports und Airlines nicht geschafft, ihren Personalstand den Erwartungen anzupassen. So wird der Urlaub für Viele zum Horror: Schlangen bis weit vor die Türen des Airports, tagelang verschobene Flüge, zahlreiche Überbuchungen. Nicht nur bei den Passagieren steigen da dunkle Wolken des Ärgers auf. Auch Reiseveranstalter und Reisebüros haben in der Folge des Chaos mehr zu tun. Und kämpfen nun um die Vergütung ihres Mehraufwandes.

Frischer Wind

Auf hoher See oder am Sand: Die krisengeschüttelte Kreuzfahrt-Branche schippert weiter durch unruhige Gewässer. Trotz Pandemie, Krieg und Teuerungen nimmt das Geschäft aber wieder schön langsam Fahrt auf.

Mietauto-Fallen

Kaum eine Branche ist so massiv gebeutelt wie die Autovermieter. Steigende Preise, schlechte Verfügbarkeiten und Personalmangel prägen das Mietwagengeschäft. All dies wird garniert mit raffinierten Verkaufstricks und ärgerlichen Fallen.

Trendige Urlaubs-Apps

Statt Reiseführer, Stau-Hotline oder Tourismus-Info zückt man heute sein Handy. Dort gibt es alles, was man braucht. In Echtzeit. FaktuM präsentiert die spannendsten digitalen Helferlein für die Urlaubszeit.

Die Hotel-Legenden

Wohnen wie ein Pascha in Andalusien. Dinieren, umweht vom Hauch der Geschichte. Übernachten im Baumhaus. FaktuM stellt exklusive Luxushotels in der ganzen Welt vor.

Weiters lesen Sie im druckfrischen FaktuM u.a.:

Endgegner Zapfsäule – FaktuM wirft einen Blick auf die Spritpreisentwicklung

Zwischen Fischerdörfchen und Luxusboutiquen – FaktuM vor Ort in Ligurien

