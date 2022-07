Gaál/Czernohorszky: Hohe Nachfrage für Sonnenschutz-Förderung der Stadt

Verschattungsoffensive: Sonnenschutz mit bisher 9,6 Millionen Euro gefördert

Wien (OTS) - Im Zuge der „Verschattungsoffensive“ wurden bisher 9,6 Millionen Euro für effektiven Hitzeschutz ausbezahlt. Wohnungsmieter*innen und -eigentümer*innen erhalten für außenliegenden Sonnenschutz bis zu 1.500 Euro.

Die beste Möglichkeit, Innenräume effektiv und klimaschonend abzukühlen bieten Sonnenschutzmaßnahmen an der Außenseite von Gebäuden und Fensterflächen. Rollläden, Jalousien und Markisen verhindern, dass die Wärmestrahlung der Sonne ins Innere der Wohnräume dringt.

Mit der „Verschattungsoffensive“ fördert die Stadt Wien die nachträgliche Montage von elektrisch oder mechanisch betriebenen Sonnenschutzeinrichtungen in mehrgeschossigen Wohnbauten an Fenstern (und Balkontüren).

Zwischenbilanz: 10.000 Anträge, 9,6 Millionen Euro Förderung

Seit Beginn der „Verschattungsoffensive“ Ende 2019 wurden 10.000 Anträge gestellt und Förderungen für den Sonnenschutz in Höhe von 9,6 Millionen Euro ausbezahlt. Auch heuer sind bereits über 1.500 neue Förderanträge bei der Stadt Wien eingegangen.



„Außenliegender Sonnenschutz ist die effizienteste und klimaschonendste Maßnahme zur Verhinderung der sommerlichen Überhitzung von Wohnräumen und kann das ‚Aufheizen‘ der Wohnung deutlich reduzieren. Es ist sehr erfreulich, dass bereits tausende Wienerinnen und Wiener die Förderung im Zuge der ‚Verschattungsoffensive‘ für effizienten Sonnenschutz der Stadt Wien in Anspruch genommen haben“, betont Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Der Klimakrise zum Trotz setzen wir alles daran, dass Wien über viele Jahre hinweg eine Stadt mit hoher Lebensqualität bleibt – und zwar für alle, die hier leben. Dafür braucht es unter anderem einen richtigen Umgang mit zunehmender Hitze in der Stadt. Speziell die Wohnungen der Wiener*innen sollen so gut es geht von der Hitze verschont bleiben und dafür braucht es Jalousien, Rollläden und Markisen. Die Stadt Wien fördert deren Anschaffung mit bis zu 1.500 Euro und stellt damit sicher, dass sich in Wien wirklich alle vor großer Hitze schützen können“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Verschattungsoffensive“ der Stadt Wien bis 2025

Möglich ist ein Zuschuss von 50 Prozent der Kosten für die Sonnenschutz-Nachrüstung (und maximal 1.500 Euro pro Wohneinheit). Im Durchschnitt wurde 2021 eine Förderung in Höhe von 1.098,20 Euro für an der Außenfassade liegende Sonnenschutzeinrichtungen ausbezahlt.



2021 ist die Förderung auf Wohnungen in zehn Jahre alten Wohnbauten ausgeweitet worden (davor mindestens 20 Jahre alte Gebäude). Bis Ende 2025 wird die Sonnenschutz-Förderaktion fortgesetzt.

Mieter*innen bzw. Wohnungseigentümer*innen, die vor kurzem in entsprechende Sonnenschutzmaßnahmen investiert haben, können auch nachträglich einen Antrag auf die Förderung stellen (spätestens sechs Monate nach Rechnungslegung).

Weitere Informationen für einen Sonnenschutz- Förderantrag:

https://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbaufoerderung/foerderungsantraege/sonnenschutz.html

