wirecube verdoppelt Bürofläche in Graz

Graz (OTS) - Das Grazer Softwareunternehmen wirecube erfreut sich voller Auftragsbücher und legt seit zwei Jahren ein beachtliches Wachstum hin. Im Zuge dessen wurden kürzlich auch die Bürofläche verdoppelt und eine groß angelegte Plakatkampagne initiiert, um für die neu geschaffenen Arbeitsplätze geeignete MitarbeiterInnen zu finden. Ein Standort im Herzen von Graz lässt jedenfalls keine Wünsche offen: als erfolgreiches IT-Unternehmen macht man sich zu Nutze, dass TechnikerInnen in Graz die beste Ausbildung erhalten, während die ArbeitnehmerInnen von kurzen, klimafreundlichen Arbeitswegen und perfekter Infrastruktur profitieren.

Digitale Lösungen sind so gefragt wie nie. Für das junge Team bedeutet das neben neuen Aufträgen auch einen ständig steigenden Personalbedarf. „ Wir sind in den letzten zwei Jahren so stark gewachsen, dass wir für Meetings zeitweise schon in der Küche sitzen mussten, weil alle Räume belegt waren “, so Florian Becker. „ Die persönliche Zusammenarbeit vor Ort hat für uns einen besonders hohen Stellenwert. Gerade beim gemeinsamen Frühstück oder Mittagessen ergeben sich oft die besten Ideen. Also musste eine Lösung her, mit der wir sicherstellen konnten, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin gerne ins Büro kommen .“

Diesem Anspruch wurden die Verantwortlichen auf jeden Fall gerecht: ein Firmensitz im Zentrum von Graz mit modernster Ausstattung. Die Büros sind mit Sofas und Grünpflanzen gemütlich eingerichtet. Spiel-, Getränke- und Süßigkeitenautomaten sorgen für eine Atmosphäre, in der konzentriertes Arbeiten und Entspannung Hand in Hand gehen. Dafür sorgen auch kostenlose Massagen.

„ Unser Ziel war es, ein Unternehmen zu schaffen, in dem wir selbst gerne arbeiten möchten – wo man weiß, was Techniker brauchen, um ihr volles Potential ausschöpfen zu können. Ein Unternehmen, in dem jeder dasselbe Mitspracherecht hat, in dem der Input eines jeden wertgeschätzt wird und individuelle Stärken gefördert werden. Weil wir das nirgends fanden, haben wir das Ganze schließlich selbst in die Hand genommen “, erklären die Gründer.

Die Bürofläche verdoppelt, das Team seit 2015 versechsfacht, namhafte Kunden in ganz Europa – wie soll die Reise weitergehen? „ Eine bessere Auftragslage und spannendere Projekte könnten wir uns gar nicht wünschen “, sagt Florian Burgstaller. „ Unser Ziel ist es daher, bis Ende 2023 unser Team nochmals zu verdoppeln und in allen Bereichen weiter auszubauen .“

Über wirecube

Gegründet wurde wirecube 2015 von drei Freunden: Florian Becker, Florian Burgstaller und Markus Eibel. Was in den eigenen vier Wänden begann, ist mittlerweile zu einem international erfolgreichen Unternehmen herangewachsen. Gemeinsam mit der 2020 gegründeten Tochterfirma shopreme, zählt der Software-Spezialist heute Hochkaräter wie REWE, BILLA, PENNY, ROSSMANN, Douglas oder den ÖGB zu seinen Kunden.

In Österreich realisiert der Hidden Champion Portale wie gpa.at oder kollektivvertrag.at, die jedes Monat tausenden ArbeitnehmerInnen wertvolle Dienste leisten. Über Österreich hinaus hat sich wirecube mit shopreme als Europas führender Anbieter von Scan & Go Lösungen etabliert. Damit scannen und bezahlen KundInnen ihre Einkäufe am eigenen Smartphone – so gehört Schlangestehen endgültig der Vergangenheit an.

