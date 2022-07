EY-Studie: Sparbuch beliebteste Anlageform in Österreich, mehr Investitionen in Kryptowährungen als in ETFs

Wien (OTS) - Das Sparbuch bleibt die beliebteste Anlageform der Österreicher:innen, so eine aktuelle EY-Umfrage unter 1.500 Konsument:innen am heimischen Markt. Mehr Personen investieren aktuell in Kryptowährungen (14 %) als in passiv verwaltete Investmentfonds wie ETFs (11 %), allerdings machen das geringe Verständnis der dahinterliegenden Technologie und die Volatilität Kryptowährungen auch riskant - 45 Prozent halten Kryptowährungen für spekulativ und unsicher. Neuere Tech-Trends wie Blockchain und NFT sind nur der Hälfte der Österreicher:innen ein Begriff, Metaverse kennen bisher nur zwei von fünf.

