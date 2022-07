Das Europa-Park Erlebnis-Resort in Rust

Wo Entertainment auf Veranstaltungsleben trifft

Wien/Rust (OTS) - Bereits der Name des Konzepts lässt es erahnen: Confertainment – eine Kombination aus „conferences“ und „entertainment“. Ganz egal welche Veranstaltung Sie ausrichten möchten - das Europa-Park Erlebnis-Resort hat sich als erstklassige Tagungs- und Veranstaltungslocation weit über die Grenzen hinaus etabliert.

Neueröffnung eines multisensorischen Genusserlebnis

Schon bald werden Gäste im Europa-Park Erlebnis-Resort kulinarisch und sensorisch auf neue Level gehievt: das futuristische Gastronomie-Erlebnis „Eatrenalin“ lässt Medientechnik, Technologie, Fahrsystem, Kulinarik und Creative Content verschmelzen zu einem Erlebnis der Spitzenklasse. Dank der Initiatoren Thomas Mack (geschäftsführender Gesellschafter des Europaparks) und dem Gastronomieexperten Oliver Altherr (CEO von Marché International) wurde die Idee eines futuristischen Restaurants mit acht verschiedenen Welten geboren und umgesetzt.

Der Sommer kann kommen: Erfrischende Unterhaltung im Europa-Park und in Rulantica

Im Sommer ist das Europa-Park Erlebnis-Resort der perfekte Ort für Groß und Klein, um das ultimative Urlaubsgefühl zu fühlen: in den Themenbereichen von Italien, Spanien oder Griechenland fühlen sich die Gäste, als wären sie auf einer Reise mitten durch Europa und das an nur einem Tag! In Rulantica erwarten die Besucher spritzige Attraktionen sowie eine weltweit neue Rundfahrtattraktion für Wasserparks.

Traumhafte Nächte

Nach einem spannenden Tag lässt es sich in den sechs parkeigenen Erlebnishotels sowie im Camp Resort herrlich träumen und erholen.

