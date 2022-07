bank99 weitet Konsumkreditangebot aus

zuhausekredit99, autokredit99 und rundumkredit99 – bank99 steigt mit neuen hauseigenen Finanzierungsprodukten in den Markt ein und bietet österreichweit günstige Kredite.

Wien (OTS) - Es ist soweit: die bank99 launcht die ersten Kredite auf eigene Bücher und setzt bei der Produkt- und Preisgestaltung auf die bewährten Erfolgsfaktoren „günstige Zinsen, rasche Verfügbarkeit und Flexibilität durch Sondertilgungsoptionen“.

„Wir machen keinen Unterschied zwischen hoher oder niedriger Bonität, zwischen Online- oder Schalterkredit. Bei uns gibt es für alle Kund*innen, die für das Produkt in Frage kommen, die gleichen Konditionen. Einstiegsschwellen halten wir bewusst niedrig, um möglichst vielen Menschen den Zugang zu günstigen, notwendigen Finanzierungen zu erleichtern“, erklärt Florian Dangl, Vorstand Markt der bank99.

So sähe er keinen Sinn in schlechteren Konditionen für niedrigere Einkommen oder ältere Menschen, die sich beim Abschluss am Schalter einfach sicherer fühlen als auf digitalen Kanälen. „Im Gegenteil, hier Preisunterschiede zu machen, bei Personen, die für das Produkt in Frage kommen, ist zutiefst diskriminierend“, betont Dangl.

Zukunftssicheres Angebot jetzt noch wichtiger

Auch auf Banken kämen schwierige Zeiten zu. Umso wichtiger sei es nun, Produktdesign genau unter die Lupe zu nehmen und zu analysieren, ob das Angebot den aktuellen und kommenden Herausforderungen und Erwartungen der Kund*innen auch gerecht wird, so der Bankvorstand. Mehr denn je würden die Menschen auf die guten Konditionen sowie Transparenz und Sicherheit achten.

„Uns Banker*innen sollte klar sein, was nun die Aufgaben sind. Wegen Inflation und Teuerungen werden immer mehr Menschen den Cent zweimal umdrehen und wir müssen sie rasch und unkompliziert unterstützen. Deshalb bin ich überzeugt, dass der schnell verfügbare und günstige Konsumkredit an Bedeutung gewinnen wird“, so Dangl weiter.

Über 70 Prozent der bank99-Kreditkund*innen haben einen Fixzinskredit. Tendenz steigend. Vor allem bei Umschuldungen könnten so hohe Kosten für ältere, teurere Kredite deutlich gesenkt werden.

Was die Kredite der bank99 können: Ein schneller Überblick

zuhausekredit99: 3.000 bis 65.000 Euro für Renovierung, Sanierung oder neue Einrichtung für die eigenen vier Wände 4,1% p.a. variabel bzw. 5,9% p.a. fix, Sondertilgungen über EUR 10.000,00 jährlich möglich

autokredit99: 3.000 bis 50.000 Euro für Neu- und Gebrauchtwagen, Motorräder sowie alle anderen Fahrzeuge, 4,1% p.a. variabel bzw. 5,9% p.a. fix, Sondertilgungen über EUR 10.000,00 jährlich möglich

rundumkredit99: 3.000 bis 50.000 Euro für diverse private Ausgaben, 4,1% p.a. variabel bzw. 5,9% p.a. fix, Sondertilgungen jederzeit möglich

Umschuldung: 3.000 bis 65.000 Euro, ideal zur Kreditzusammenlegung/Umschuldung, 4,1% p.a. variabel bzw. 5,9% p.a. fix, Sondertilgungen jederzeit möglich



Repräsentatives Beispiel:

Kreditbetrag: € 10.000, Sollzinssatz 4,0% p.a. variabel, effektiver Jahreszins: 4,1% p.a., monatliche Rate: € 184,61, Laufzeit: 60 Monate, Gesamtbetrag: € 11.076,60. Erfüllung banküblicher Bonitätskriterien vorausgesetzt.

Weitere Infos: https://bank99.at/kredit

BANK99 – DIE BANK, DIE’S BRINGT

Die bank99 AG ist ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG (90 Prozent) und der Schelhammer Capital Bank AG (10 Prozent). Seit April 2020 aktiv, übernahm sie zum Jahresende 2021 das Privatkund*innengeschäft der ING in Österreich. Mit über 300 Mitarbeiter*innen betreut sie österreichweit mehr als 240.000 Kund*innen. Als Digitalbank mit einem flächendeckenden Netz von knapp 1.800 Geschäftsstellen bietet die bank99 ein umfassendes Leistungsportfolio mit Konto, Zahlungsverkehr und Geldversand, Konsumkredit, Veranlagen und Sparen, Wohnbaufinanzierung und Versicherungen. Mehr unter bank99.at.

