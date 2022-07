Internationale Befragung: Employer Branding hat Priorität im Kampf gegen die Arbeiterlosigkeit

aktuelle Erhebung des Employer-Branding-Spezialisten Universum; 1656 Befragten aus 75 Ländern, darunter 93 in Österreich

Wien (OTS) - 2020 hat ein Umbruch auf dem Talentmarkt begonnen und er wird den Arbeitsmarkt fundamental ändern. Wie Unternehmen die Lage international einschätzen, zeigt eine aktuelle Studie von Universum, einem Unternehmen der StepStone-Gruppe.

Deutlich erhöhter Rekrutierungsbedarf bei erschwerten Bedingungen

So rechnet man in Österreich für das kommende Jahr mit einem deutlich erhöhten Rekrutierungsbedarf - und das bei erschwerten Bedingungen: 57 % aller befragten Unternehmen geben an, dass sie 2023 mehr Personal als im laufenden Jahr benötigen werden, wobei 71 % davon ausgehen, dass sich die Suche nach passenden Fachkräften in den nächsten zwölf Monaten eher schwieriger gestalten wird, als zuletzt.

Start-up-Konkurrenz wird hoch eingeschätzt

Dazu kommt die Konkurrenz aus dem Startup-Feld: 83 % aller österreichischen Unternehmen sind besorgt, dass ihnen Start-ups beim Recruiting junger, talentierter Fachkräfte den Rang ablaufen und ihnen die besten Talente vor der Nase wegschnappen. „ Start-ups punkten bei Nachwuchstalenten mit flachen Hierarchien, flexiblen Arbeitsmodellen und innovationsgetriebenen Herausforderungen “, erklärt Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von StepStone Österreich, die Faszination. „Junge Fachkräfte schätzen das dynamische Umfeld.“

Employer Branding hat absolute Priorität

Die Lösung im Wettbewerb um die besten Köpfe sehen Personalverantwortliche in einer starken Arbeitgebermarke: Für 91 % aller befragten Unternehmen in Österreich hat Employer Branding im kommenden Jahr absolute Priorität. Das ist nicht nur einmalig im DACH-Raum, sondern auch im weltweiten Vergleich der höchste Wert (DACH: 79%; global: 70%).

„ Talentierte und gefragte Arbeitskräfte suchen nicht einfach einen Job, sie suchen einen Job der wirklich zu ihnen und perfekt in ihr Leben passt. Damit sie das beurteilen können, muss man als Arbeitgeber greifbar und spürbar werden “, so Dürhammer. „ Die hohe Bedeutung von Employer Branding wird sich in absehbarer Zeit daher wohl kaum ändern .“ Leisten muss die Arbeitgebermarke dabei einiges: Neben der Steigerung der allgemeinen Bekanntheit des Arbeitgebers soll die Employer Brand auch die Mitarbeiter*innenbindung verbessern, Markenbotschafter*innen fördern und das Engagement von Mitarbeiter*innen stärken.

Die besten Arbeitgebermarken sind datenbasiert

Dabei zeigt sich: Die besten Arbeitgebermarken setzen auf datenbasierte Personas, um ihr Employer Branding für bestimmte Regionen, Funktionen und Personen zu personalisieren. Allerdings nutzt nur knapp jedes fünfte öst. Unternehmen (19 %) eine datengestützte Entscheidungsfindung im Recruiting – und lässt damit wertvolles Potenzial liegen, findet Daniel Hauser, Employer-Branding-Spezialist bei Universum. „ Daten im Employer Branding sind nicht nur wichtig, um die Aktivitäten zur Gewinnung von Talenten produktiv und effizient zu gestalten, sondern auch, um effektiv und sinnvoll zu investieren und den entsprechenden ROI zu messen. Das gilt vor allem jetzt, wo der Recruitingbedarf auf der einen Seite steigt, Qualität und Größe des Talentpools andererseits jedoch schrumpfen ", so Hauser.

Über die Studie

Für die Studie „Employer Branding Now“ hat die Employer Branding Agentur Universum im Frühling 2022 1656 HR- und Personalverantwortliche aus 75 Ländern befragt, darunter 93 aus Österreich. Bereits zum siebten Mal in Folge versammelt die Studie damit einzigartige und wertvolle Erkenntnisse für Recruiter zum aktuellen Stand von Employer Branding und aufkommenden Trends im Personalwesen.

Universum, Teil der StepStone-Gruppe, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Employer Branding mit Sitz in Stockholm, über 30 Jahren Erfahrung in weltweit 60 Märkten und Standorten in 20 Ländern. Auf ihre datengesteuerten und aussagekräftigen Ergebnisse vertrauen 1.700 Kunden, darunter viele Fortune-500- Unternehmen, sowie globale Medienpartner, die ihre jährlichen Rankings und Trendberichte bereits veröffentlichten. universumglobal.com/de

StepStone ist einer der führenden internationalen Player im E-Recruiting. Zusätzlich zu diversen Online Job-Portalen umfasst das Portfolio digitale Services im Bereich Employer Branding, Gehaltsanalysen und Video-Recruiting. Als Teil der Axel Springer SE ist StepStone inzwischen eines der erfolgreichsten Digitalunternehmen, das Standorte in 24 Ländern besitzt und weltweit mehr als 3.600 Mitarbeiter beschäftigt. In Österreich betreibt das Unternehmen unter anderem die Seite www.stepstone.at

