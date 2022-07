Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zum Tod von Alice Harnoncourt

Wien (OTS) - "Alice Harnoncourt hat eine enge Künstlerehe gelebt und die Musik hat seit frühesten Tagen ihr Leben bestimmt", sagt Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer heute anlässlich des Ablebens der visionären Geigerin und Pionierin der Alten Musik. "Sie hat maßgeblich Gründung und Erfolg des Ensembles Concentus Musicus gestaltet, das den Weg für die historische Aufführungspraxis bereitet und dem damaligen Publikum neue Hörwelten offenbart hat. In Musikaufnahmen und in Erinnerung an einmalige Klangerlebnisse wird sie uns als Solistin und Konzertmeisterin des Ensembles in Erinnerung bleiben. Meine Anteilnahme gilt ihrer Familie und ihren Musikerkolleginnen und -kollegen."

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Ina Gayed, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+4366478028677

ina.gayed @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at