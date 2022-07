Volkshilfe-Benefiz: „Godmother of Punk“ singt für armutsbetroffene Kinder

Punk-Ikone Patti Smith bei „Nacht gegen Armut“ in der Wiener Arena

Wien (OTS) - Im Zeichen der legendären Volkshilfe-„Nacht gegen Armut“ wird es am 22. Juli 2022 in der Arena in Wien ein Open Air geben. Auf der Bühne für die gute Sache: ein absoluter Weltstar, die amerikanische Punk- und Rock-Ikone, Patti Smith. Mit dem Reinerlös des Konzerts werden armutsbetroffene Kinder in Österreich ein ganzes Jahr unterstützt.

„Seit 15 Jahren veranstaltet die Volkshilfe mittlerweile die Nacht gegen Armut. Und noch nie in dieser langen Zeit war die Situation für armutsbetroffene Menschen, besonders Kinder, so prekär wie jetzt. Wir brauchen gelebte Solidarität mit den Menschen, die die Teuerung am härtesten trifft. Für viele Familien in Österreich ist das tägliche Leben schlichtweg nicht mehr leistbar. Wir sprechen hier von absoluten Grundbedürfnissen, wie dem Kauf von Lebensmitteln. Die Existenznot steigt und die Kinder sind besonders bedroht.“, appelliert Volkshilfe Direktor Erich Fenninger.

Die heurige „Nacht gegen Armut“ fördert Volkshilfe-Projekte im Aktionsfeld Kinderarmut Abschaffen. Durch das Konzert werden Familien mit Kindern unterstützt, die in akuter Armut leben müssen – das ist die Lebensrealität jeden fünften Kindes in Österreich. Das sind 368.000 Kinder und Jugendliche insgesamt. Und jeden Tag werden es mehr.

„Mein Dank gilt Patti Smith und Ewald Tatar von Barracuda Music, die dieses besondere Konzert möglich machen. Mit dem Reinerlös werden wir armutsbetroffene Kinder ein ganzes Jahr lang finanziell unterstützen. Eine nachhaltige Hilfe, die die Grundbedürfnisse der Kinder sichert und den Familien ein Stück Mut zurückgibt.“, so Erich Fenninger abschließend.

Das Konzert ist mittlerweile ausverkauft. Aber wer die gute Sache und armutsbetroffene Kinder unterstützen will, gespendet werden kann auch hier: www.kinderarmut-abschaffen.at



Rückfragen & Kontakt:

Ruth Schink

+43 676 83 402 222

ruth.schink @ volkshilfe.at