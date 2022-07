Radancy kündigt strategische Investition von New Mountain Capital an

New York, Ny (ots/PRNewswire) - Die neue Partnerschaft mit Mountain Capital soll das Wachstum des Recruiting-Tech Marktführers beschleunigen

Radancy, der weltweit führende Anbieter von Software- und Servicelösungen für das End-to-End-Recruiting, gab heute die Partnerschaft mit New Mountain Capital bekannt. Die Investition dieser führenden, wachstumsorientierten Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 37 Milliarden US-Dollar ermöglicht Radancy eine noch schnellere Entwicklung seiner Softwareprodukte und den Ausbau seines Dienstleistungsangebots, das Unternehmen gezielt bei der Suche, Anwerbung und Einstellung von Talenten unterstützt. Der bisherige Investor Gemspring Capital bleibt als Minderheitsbeteiligter weiterhin im Unternehmen.

Die Talentakquise ist einer der Grundbausteine für unternehmerischen Erfolg. Jedoch gestaltet sich eine wirksame, breit angelegte Suche nach den „richtigen" Talenten in der „neuen" Arbeitswelt als zusehends schwierig. Radancy bietet eine globale, Cloud-basierte Technologieplattform und Beratungsdienste der Spitzenklasse, die den Rekrutierungsprozess automatisieren und ein hochwertiges, personalisiertes Bewerbererlebnis bieten. So können Kunden genau die Talente finden, die sie brauchen, um ihre unternehmerischen Ziele zu erreichen.

KI-basierte Technologielösungen zur besseren Suche, Anwerbung und Einstellung von Talenten verzeichnen ein beachtliches Wachstum.

Immer mehr Unternehmen halten Ausschau nach modernen Karriereplattformen, die das Potenzial einer personalisierten und nahtlosen Stellensuche mit datengestütztem Programmatic Advertising, Candidate-Relationship-Management (CRM) und automatisierter Software für Mitarbeiterempfehlungen bündeln, um ihren Recruitingerfolg zu verbessern, neue Talente anzusprechen sowie bestehende Mitarbeiternetzwerke zu nutzen. Um diese Anforderung zu erfüllen, wurde die einheitliche Plattform von Radancy gezielt als holistische Lösung konzipiert.

"Angesichts des tiefgreifenden Wandels, den die Arbeitswelt aktuell erfährt, müssen sich Unternehmen anpassen, um im Kampf um die Talente wettbewerbsfähig zu bleiben", so Michelle Abbey, CEO von Radancy. "Wir sehen eine enorme Nachfrage seitens der Unternehmen, die sich verstärkt von alten Modellen der Talentakquise, von manuellen Prozessen und Ad-hoc-Tools abwenden und auf den integrierten Ansatz der End-to-End-Plattform von Radancy setzten. Es ist eine aufregende Zeit für unsere Entwicklung. Wir sind zuversichtlich, dass die Branchenexpertise und nachweisliche Erfolgsbilanz von New Mountain die Umsetzung unserer Roadmap beschleunigen und den Mehrwert für unsere Kunden noch weiter steigern wird."

"Radancy hat sich als Marktführer erwiesen und bietet ein vollständig integriertes Technologiepaket mit daten- und KI-basierten Lösungen, um Unternehmen bei der Optimierung ihrer Talentakquise zu unterstützen", so Lars Johansson, Managing Director bei New Mountain Capital. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Radancy in seiner nächsten Wachstumsphase, in der es die Branche der Talentakquise weiter verändern wird. Für das künftige Wachstum sehen wir viele Möglichkeiten und freuen uns, auf der beeindruckenden Erfolgsbilanz des Teams aufzubauen."

"Radancy hat eine hervorragende Erfolgsbilanz als vertrauenswürdiger Kundenpartner und unterstützt viele der weltweit renommiertesten Arbeitgeber. Es ist bestens positioniert, um auch weiterhin die digitale Transformation der Talentakquise voranzutreiben", fügt Sean Donovan, Director bei New Mountain Capital, hinzu.

"Seit unserer Investition im Jahr 2018 hat Radancy seine Position als Marktführer im Bereich des Enterprise-Talent-Sourcing ausgebaut und seine branchenführende End-to-End-Technologieplattform entwickelt. Im Zentrum stand dabei stets der Erfolg seiner Kunden", betont Ravdeep Chanana, Managing Director bei Gemspring Capital. "Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Radancy und sind überzeugt, dass New Mountain ein großartiger Partner für den Ausbau des künftigen Geschäftserfolgs sein wird."

Radancy und Gemspring Capital zogen für die finanzielle Beratung Lazard, für die juristische McDermott Will & Emery hinzu, während New Mountain Capital in diesen Bereichen von Jefferies und Piper Sandler sowie Ropes & Gray begleitet wurde.

Über Radancy

Radancy ist der weltweite Marktführer für Recruiting-Technologie, der mit seinen intelligenten Lösungen Antwort auf die dringendsten Herausforderungen von Arbeitgebern bietet und konkrete Ergebnisse zur Stärkung der Geschäftsentwicklung erzielt. Die einheitliche Recruiting-Plattform von Radancy, die mit angereicherten Daten und umfassendem Branchenwissen ergänzt wird, revolutioniert für die Arbeitgeber, wie sie genau die Talente anziehen und einstellen, die sie brauchen. Die einheitliche Softwareplattform von Radancy umfasst eine ganze Reihe miteinander verzahnter, marktführender Technologien, wie etwa eine herausragende Karriereplattform, programmatische Werbetechnologie, eine Plattform für das Candidate Relationship Management und eine Software für Mitarbeiterempfehlungen. Weitere Informationen finden Sie auf www.radancy.com.

Über New Mountain Capital

New Mountain Capital ist eine in New York ansässige Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von aktuell 37 Mrd. US-Dollar, die auf Unternehmensentwicklung und -wachstum statt auf Verschuldung setzt, um langfristig Kapitalzuwächse zu generieren. Ihr Aufgabenbereich umfasst Private Equity, Public Equity und Kreditfonds. New Mountain visiert die seiner Auffassung nach aussichtsreichsten Unternehmen in sorgfältig ausgewählten Sektoren an, und kooperiert dann intensiv mit deren Geschäftsführung, um für Wertentwicklung zu sorgen. Mehr erfahren Sie auf www.newmountaincapital.com.

Über Gemspring Capital

Gemspring Capital, ein in Westport, Connecticut, ansässiges Private-Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Milliarden US-Dollar, bietet flexible Kapitallösungen für kleinere mittelständische Unternehmen. Im Rahmen eines partnerschaftlichen Ansatzes arbeitet Gemspring mit talentierten Führungsteams zusammen, um Umsatzwachstum und Wertschöpfung zu fördern. Die Zielunternehmen erwirtschaften bis zu 500 Millionen Dollar Umsatz und sind in den Branchen Luft-/Raumfahrt & Verteidigung, Spezialfertigung sowie in den Bereichen Unternehmens- und Verbraucherdienstleistungen, Finanz- und Versicherungsleistungen, Gesundheitswesen, Industriedienstleistungen, Software und technologiegestützte Dienstleistungen tätig. Weitere Informationen finden Sie auf www.gemspring.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1426453/Radancy_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

PressekontaktAlec DrummondAlec.Drummond @ radancy.com (646) 613-2247