FPÖ – Landbauer an Van der Bellen: „Am Abend wird der Faule fleißig“

Bundespräsident entdeckt bei Festspiel-Eröffnung ‚plötzlich‘ die Sorgen der Menschen

„Am Abend wird der Faule fleißig.“ An dieses Sprichwort fühlte sich heute FPÖ-Bundesparteiobmann-Stellvertreter LAbg. Udo Landbauer bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele erinnert: „Seit mehr als einem halben Jahr leiden die Menschen unter der Teuerung – und noch nie hat es der Bundespräsident der Mühe wert gefunden, sich dazu zu äußern. Jetzt, wo seine Beliebtheitswerte schwinden und die Bundespräsidentenwahl vor der Tür steht, wir Van der Bellen plötzlich munter und hält bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele eine politische Rede. Das ist durchschaubar und eigentlich auch eine Zweckentfremdung der Festspiele für politische Zwecke.“

Wenn Van der Bellen nun die Regierung zum Arbeiten auffordere, um die Folgen der Teuerung abzufedern, dann sei diese insofern bemerkenswert, als er bei den vielen Angelobungen neuer Bundeskanzler und des neuen Finanzministers ausreichend Gelegenheit gehabt hätte, dies bereits zu tun, kritisierte der niederösterreichische FPÖ-Obmann, der es auch befremdlich fand, dass der Bundespräsident offenbar auch keine klare Trennung zwischen seinem Amt und dem Wahlkampf vollziehe: „Van der Bellen hätte jeden Tag die Möglichkeit, sich Vertreter der Regierung zu sich zu zitieren und ihnen entsprechende Aufträge zu erteilen. Warum er das ausgerechnet bei den Bregenzer Festspielen macht, ist wohl mit dem 9. Oktober, dem Tag der Bundespräsidentenwahl, zu erklären.“

Das Ohr an der Bevölkerung zu haben und ihre Sorgen auch gegenüber der Bundesregierung zu vertreten und die Regierung auch in Pflicht zu nehmen, sei eines der Versprechen von FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Dr. Walter Rosenkranz. Landbauer: „Dieses Versprechen wird Walter Rosenkranz auch einhalten. Er ist ein echter Vertreter der Menschen in diesem Land und kein Vertreter des politischen Vier-Parteien-Einheitssystems.“ Wie sehr Van der Bellen die Unterstützung in der Bevölkerung immer weiter abhanden komme, sei auch heute in Bregenz ersichtlich gewesen. Wie Medien berichten, wurde das Staatsoberhaupt auch in der Vorarlberger Landeshauptstadt mit einem Pfeifkonzert begrüßt worden.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)