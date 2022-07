22. Bezirk: Country-Musik mit „New West“ im Donaupark

Programm-Infos vom Kultur-Verein Donaustadt: 0664/88 22 67 10

Wien (OTS/RK) - Mit seinem vergnüglichen Programm „Fälbls Melange“ sorgt der Wiener Kabarettist und Schauspieler Christoph Fälbl am Freitag, 22. Juli, ab 19.30 Uhr, auf der „Bühne Donaupark“ (22., Arbeiterstrandbadstraße 122, nächst Irissee) für Heiterkeit. Auf dieser Sommer-Freiluft-Bühne musiziert am Samstag, 23. Juli, ab 19.30 Uhr, die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Country-Gruppe „New West“. Zum Einsatz kommen Gitarren, Bass, Banjo, Fiedel und Schlagwerk. Das erfolgreiche österreichische Quartett beeindruckt mit fein arrangierten Gesängen und trägt moderne und traditionelle Country-Klänge vor. Eigene Kompositionen und Stücke aus der neuen CD „Stay On Track“ ergänzen den zünftigen Liederreigen. „Wienerische“ und griechische Melodien vermischt das 2019 ins Leben gerufene Ensemble „Sirtaki Schrammeln“ (mit Charlotte Ludwig) beim Auftritt am Sonntag, 24. Juli, ab 18.00 Uhr, im Donaupark. Allzeit ist der Eintritt kostenlos. Weitere Infos: Telefon 0664/88 22 67 10 bzw. E-Mail office@kv22.at.

Um organisatorische Belange auf der „Bühne Donaupark“ kümmert sich der Kultur-Verein Donaustadt (Leitung: Herbert Sobotka). Die Animateurin Klara Kundu öffnet ihre „Schmink-Station“ für Kinder am Samstag, 23. Juli, um 16.30 Uhr. Die farbenfrohe und fantasievolle Bemalung ist natürlich gratis. Das Publikum soll die aktuellen Corona-Bestimmungen beachten. Welche prominenten Künstler*innen in nächster Zeit in den Donaupark kommen, gibt Präsident Sobotka im Internet bekannt: www.buehnedonaupark.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverein Donaustadt: www.kulturverein-donaustadt.at

Kabarettist Christoph Fälbl: www.christophfaelbl.at

Country-Ensemble „New West“: www.newwest.at

Quartett „Sirtaki Schrammeln“: www.charlotteludwig.at/sirtakischrammeln

Der Donaupark: www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/donaupark.html

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

