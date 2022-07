FPÖ – Nepp ad Krainer: Nehmen Sie Ihren Bürgermeister Ludwig sofort in die Pflicht

Überschuss der Wien Energie abschöpfen und den Wienern zukommen lassen

Wien (OTS) - Erfreut zeugt sich der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, über den Vorschlag von SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer, der nun ebenfalls eine Abschöpfung der Übergewinne von Energiekonzernen fordert. „Diese Forderung haben wir bereits im Zuge des Wiener Rechnungsabschlusses an Bürgermeister Ludwig gestellt, denn der Gewinn der Wien Energie von 510 Millionen Euro im Jahr 2020 hat sich im Jahr 2021 auf 912 Millionen Euro fast verdoppelt und müsste umgehend an die Wiener zurückgezahlt werden. Der Mutterkonzern der Wien Energie, die Wiener Stadtwerke, haben in diesem Jahr ebenfalls einen Gewinn von immer noch 250 Millionen Euro gemacht. Wir verlangen daher einen Beschluss, dass diese Gewinne in einem Sondertopf im Budget abgeschöpft und ausbezahlt werden. Wir sprechen hier von rund 1,2 Milliarden Euro, also für jeden Wiener 600 Euro pro Jahr“, fass Nepp nochmals zusammen.

Der Freiheitliche fordert Krainer auf, seinen Parteikollegen Ludwig diesbezüglich in die Pflicht zu nehmen: „Um die Wiener zu entlasten, muss da gehandelt werden, wo es uns möglich ist. Sich – wie es der rote Bürgermeister nur zu gern tut – immer nur auf den Bund auszureden, zeugt von politischer Schwäche. In Zeiten der großen Not ein inakzeptabler Zustand“, schließt Nepp.

