Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von „Mo zart besaitet“ in Gloggnitz bis „Die Orgel und die Frau“ in Lilienfeld

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 20. Juli, spielen Elisabeth und Johannes Kropfitsch im Festsaal von Schloss Gloggnitz das Programm „Mo zart besaitet“. Ab 19 Uhr sind dabei die Sonaten für Klavier und Violine G-Dur KV 301 und B-Dur KV 354 von Wolfgang Amadeus Mozart sowie die Sonate für Violine und Klavier A-Dur D 574 und die Sonatine D-Dur op. 137/1 von Franz Schubert zu hören. Nähere Informationen und Karten unter 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Morgen, Mittwoch, 20. Juli, setzt auch das Kulturfest auf Schloss Walpersdorf sein Programm mit „Vielsaitiger Lebensweg“ fort, der Gitarrist Helmut Jasbar bringt dabei ab 19.30 Uhr in der Schlosskapelle Musik des Barock und der Klassik zu Gehör. „Einzigartiger Feinsinn“ steht dann am Freitag, 22. Juli, ab 19.30 Uhr im Festsaal auf dem Programm, wenn Emmanuel Tjeknavorian und Kiron Atom Tellian Kompositionen von Franz Schubert, Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven zur Aufführung bringen. Am Samstag, 23. Juli, folgt ab 18 Uhr im Festsaal eine „Personale Benjamin Schmid“, bei welcher der Geiger gemeinsam mit Emmanuel Tjeknavorian, Matthias Bartolomey und dem Beni & Diknu – Akustik Jazz Quartet u. a. Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert zum Klingen bringt. Sonntag, der 24. Juli, startet zunächst um 9 Uhr in der Schlosskapelle mit einer von der Stiftskantorei Göttweig, Barbara Zidar-Willinger, Neelam Brader, Adrian Autard, Tobias Lusser und Daniel Freistetter musikalisch gestalteten Messfeier, ehe ab 11 Uhr im Festsaal die Abschlussmatinee über die Bühne geht. Unter dem Motto „Haydn & Mozart“ intoniert die Haydn Philharmonie dabei Werke der beiden Komponisten; Solistin ist Julia Hagen am Violoncello. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61969242, e-mail tickets @ schloss-walpersdorf.at und www.schloss-walpersdorf.at.

Am Donnerstag, 21. Juli, präsentiert die Band Artett ab 20 Uhr bei einem Open-Air-Konzert im Schlosspark von Bad Fischau ihre neue Produktion „Jimmi tanzt“. Nähere Informationen und Karten beim Forum Bad Fischau-Brunn unter 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Auch Roman Beisser und Stefan Gössinger stellen am Donnerstag, 21. Juli, ihre neue Produktion vor – zu hören sind die Lieder aus dem Album „Zeitfenster“ ab 20 Uhr im Alten Depot in Mistelbach. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 21. Juli, setzt der „Kultur.Sommer.Semmering“ sein Programm mit dem Wienerliedabend „Nua nix neiches“ des Kollegiums Kalksburg fort; Beginn im Kulturpavillon ist um 19.30 Uhr. Das nächste Konzert ist Franz Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ in einer Interpretation von Michael Schade und Florian Krumpöck am Freitag, 22. Juli, ab 19.30 Uhr im Kulturpavillon, gefolgt von einem Klavierrezital von Elisabeth Leonskaja mit den Klaviersonaten op. 1 von Alban Berg, Nr. 1 in C-Dur op. 1 und Nr. 2 in f-moll op. 2 von Johannes Brahms sowie der Suite für Klavier op. 25 von Arnold Schönberg am Sonntag, 24. Juli, ab 15.30 Uhr im Grandhotel Panhans. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

Beim „Kultursommer Wiener Neustadt“ steht am Donnerstag, 21. Juli, ab 19 Uhr auf der Terrasse Das Tscherte in den Kasematten von Wiener Neustadt das Musicalkonzert „You Can‘t Stop the Beat“ auf dem Programm, gefolgt von „Gypsy Swing with a French Twist“ von Belle Affair am Freitag, 22. Juli, ab 19 Uhr. Am Sonntag, 24. Juli, spielt das Saxophonensemble der Josef-Matthias-Hauer-Musikschule ab 11 Uhr im Stadtpark Jazz-, Swing- und Pop-Stücke von „Only You“ über „Don’t Worry, Be Happy“ bis „Mercy, Mercy, Mercy“. Am Dienstag, 26. Juli, sind zudem auf der Open Stage im Bürgermeistergarten ab 19 Uhr Katharina Zainzinger und ab 20.30 Uhr Laryssa zu hören. Nähere Informationen beim Magistrat Wiener Neustadt unter 02622/373-310, e-mail thomas.iwanschitz @ wiener-neustadt.at und www.kultursommer-wn.at.

Das dritte Wochenende des Festivals Retz „Offene Grenzen“ bringt am Donnerstag, 21. Juli, ab 19.30 Uhr im Schloss Schrattenthal einen Liederabend von Adam Plachetka und Kateřina Kněžíková. Am Freitag, 22. Juli, folgt ab 22 Uhr im Kulturhaus Schüttkasten die literarisch-musikalische Nocturne „360° Hugo Wolf“ mit Daniel Johannsen und Andreas Fröschl, am Samstag, 23. Juli, ab 11 Uhr bei freiem Eintritt bei der Thayabrücke Hardegg das „Konzert auf der Thayabrücke“ mit Pavel Shalmann und Boki Radenkovic. Am Sonntag, 24. Juli, steht noch ab 11 Uhr im Kulturhaus Schüttkasten die literarisch-musikalische Matinee „Arte e scienza“ mit Agnes Wolf, Alexander Löffler und Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm. Nähere Informationen bzw. Karten beim Festival Retz unter 02942/2223-52, e-mail office @ festivalretz.at und www.festivalretz.at.

Am Freitag, 22. Juli, präsentiert die Musikwerkstatt des Festivals „Glatt & Verkehrt“ ab 18 Uhr in den „Werkstattreprisen" im Stift Göttweig das Ergebnis ihrer einwöchigen Arbeit. Nähere Informationen und Karten bei „Glatt & Verkehrt" unter 02732/908033, e-mail tickets @ glattundverkehrt.at und www.glattundverkehrt.at.

Mit dem Abschiedskonzert „Good Bye Nagerlsterz“ tritt das Waldviertler Musikprojekt Nagerlsterz am Freitag, 22. Juli, ab 20 Uhr im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, nach 16 Jahren und vier CD-Produktionen von der Musikbühne ab. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Das Festival „Sommer•Zeit•Fels“ setzt sein Programm am Freitag, 22. Juli, mit Jazz und Big-Band-Sound von Karin Bachner & The Pocket Big Band fort, gefolgt von Dream-Pop von Good Wilson am Samstag, 23. Juli, sowie Funk und Soul vom Hot Pants Road Club am Sonntag, 24. Juli. Konzertbeginn ist jeweils um 20 Uhr. Nähere Informationen unter 0676/9465360; Karten unter e-mail ticket @ sommerzeitfels.at und www.sommerzeitfels.at.

Im Südbahnhotel am Semmering spielt das Monty Alexander Trio am Freitag, 22. Juli, ab 19.30 Uhr im Waldhofsaal Jazz. Zudem gibt es am Samstag, 23. Juli, ab 19 Uhr im Speisesaal das Konzert „Von Haydn bis Piazzolla“ von Nikola Djorić und Ensemble. Nähere Informationen und Karten unter 02664/2690-200 und www.suedbahnhotel-kultur.at.

„Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ präsentiert am Freitag, 22. Juli, ab 20 Uhr im Weingut Georg Toifl in Kleinhöflein Jazz und World Music mit Mamadou Diabaté, Sigi Finkel und Heidelinde Gratzl (nähere Informationen und Karten unter 0676/6142074, e-mail mail @ georgtoifl.wine und www.georgtoifl.wine). Am Sonntag, 24. Juli, sind dann Ines Schüttengruber und Albin Paulus zu Gast in der Domäne Baumgartner in Untermarkersdorf und spielen ab 20 Uhr Renaissancetänze, Barockkompositionen und Stücke der Klassik (nähere Informationen und Karten unter 02943/2590, e-mail weinkellerei @ wein-baumgartner.at und www.wein-baumgartner.at).

Beim Weitraer „Klapp:ing“ spielen die Zwettler Big Band, Maggie Faltin und Peter Dürr am Freitag, 22. Juli, Blues, Jazz und Soul im Big-Band-Soul. Am Samstag, 23. Juli, treten dann mit Slicks Funky-Newcomer aus dem Waldviertel auf. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Weitra unter 02856/5006-52, e-mail saskia.kaas @ weitra.gv.at und www.weitra.gv.at bzw. www.werk-stadt-weitra.com.

„Musik und Literatur bei Kerzenschein“ mit Judith McGregor an der Viola und Herbert Schlöglhofer an der Orgel bietet die Reihe „Musikalische Kostbarkeiten“ am Samstag, 23. Juli, ab 20.30 Uhr in der Töpperkapelle Neubruck. Nähere Informationen bei der Eisenstraße Niederösterreich unter 07482/20440, e-mail presse @ eisenstrasse.info und www.eisenstrasse.info.

Ebenfalls am Samstag, 23. Juli, bestreiten Die Donaupiraten im Rahmen des Open-Air-Kinos beim Kesselhaus in Krems ein Lesekonzert mit Musik von Nina und Alfons Bauernfeind, das Kindern ab fünf Jahren historische Figuren und Orte entlang der Donau näherbringt. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

Mit Werken von Johann Sebastian Bach, Johann Strauß, Giuseppe Verdi, George Gershwin u. a. führt German Brass am Samstag, 23. Juli, auf Schloss Grafenegg „Around the World“. Unter dem Motto „Perpetuum Mobile“ bringt dann das Grafenegg Academy Orchestra unter Colin Currie und Håkan Hardenberger am Sonntag, 24. Juli, neben dem titelgebenden Werk von Johann Strauß auch das dadurch inspirierte „Charivari“ von HK Gruber sowie Kompositionen von Joseph Haydn, Igor Strawinski u. a. zur Aufführung. Beginn im Wolkenturm ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Am Sonntag, 24. Juli, macht die ABBA-Tribute-Show „The Magic of ABBA“ ab 20 Uhr Station im Park von Schloss Haindorf. Nähere Informationen und Karten bei Kultur Langenlois unter 02734/3450, e-mail tickets @ kulturlangenlois.at und www.kulturlangenlois.at.

Am Sonntag, 24. Juli, gastiert auch das „Ost-West Musikfest“ mit einem Orgelkonzert in der Stiftskirche von Göttweig, wo das Kammerorchester Camerata Kyiv, Franz Haselböck an der Orgel und Igor Andriievskyi an der Violine ab 16 Uhr u. a. Werke von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Antonín Dvořák spielen. Nähere Informationen unter 0699/81180995 und e-mail musikfest @ gmx.at; Karten unter www.ostwestmusikfest.at/meisterkonzerte/tickets.

Schließlich findet am Sonntag, 24. Juli, ab 16 Uhr in der Stiftsbasilika Lilienfeld ein Orgelkonzert unter dem Motto „Die Orgel und die Frau“ mit Kompositionen ausschließlich von Frauen statt. Thomas Schmögner bringt dabei Orgelwerke von Maria Theresia von Paradis, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Karen De Pastel u. a. zur Aufführung; die Moderation übernimmt Susanne Reichl. Nähere Informationen und Karten beim Stift Lilienfeld unter 02762/52420, e-mail pforte @ stift-lilienfeld.at und www.cistro.at.

