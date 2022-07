Grüne Wien/Prack/Grossauer-Ristl: „Abbruch von schützenswerten Häusern endlich stoppen!“

Wien (OTS) - In Meidling wird gerade erneut ein erhaltenswertes Gründerzeithaus Opfer der Abrissbirne, weil seitens der Stadt eine Abbruchbewilligung aufgrund wirtschaftlicher Abbruchreife erteilt wurde. Ein erhaltenswertes Gründerzeithauses in der Hohenbergstraße 18 wurde von der Stadt offenbar für den Abriss freigegeben. Begründung: Wirtschaftliche Abbruchreife.

„Das jüngste Beispiel aus Meidling zeigt, dass die wirtschaftliche Abbruchreife zum Freibrief für den Abriss von erhaltenswerten Gründerzeithäusern wird. Es muss sichergestellt werden, dass die wirtschaftliche Abbruchreife nicht länger als Begründung für eine Abrissbewilligung herangezogen werden kann. Deshalb fordern wir, dass dieser Tatbestand aus der Bauordnung gestrichen wird“ fordert Georg Prack, Wohnbausprecher der Wiener Grünen.

Auch die Klubobfrau der Grünen Meidling, Tanja Grossauer-Ristl ist über das Vorgehen verärgert: „Hier geht leistbarer Wohnraum in einem Altbau verloren. Gleichzeitig wird ein erhaltenswertes, secessionistisches Gründerzeithaus unwiederbringlich zerstört. Auch aus Perspektive des Klimaschutzes ist es fragwürdig, wenn Häuser leichtfertig abgerissen werden. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum der Abriss dieses Gebäudes von Seiten der Stadt genehmigt wurde. Zumal es offensichtlich vor kurzem noch saniert wurde.“

Prack kritisiert auch die Kontrolle der wirtschaftlichen Abbruchreife seitens der Behörde: „In der Regel wird das Gutachten, mit dem die wirtschaftliche Abbruchreife belegt werden soll vom Bewilligungswerber beigebracht. Es ist logisch, dass solche Gutachten in der Regel den Willen der Auftraggeber wiedergeben, sonst würden sie nicht beigebracht. Diese absurde Praxis muss beendet werden. Die Stadt sollte in Zukunft diese Gutachten selbst beauftragen und den Bewilligungswerbern in Rechnung stellen.“



Die Grünen Wien hatten zuletzt ein 5 Punkte Programm gegen Abriss Spekulation vorgestellt.

Mehr dazu hier: https://wien.gruene.at/news/wohnen/abriss-spekulation-stoppen/









