Pressekonferenz am 21. Juli 2022, 12:30 Uhr

Biogas aus Reststoffen zur Sicherung der Gasversorgung und der Lebensmittelproduktion

Wien (OTS) -



Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir starten jetzt gemeinsam in die Zukunft!

Seit vielen Jahren arbeitet die Seiringer Umweltservice GmbH intensiv an einem umfassenden Projekt zur Erzeugung von grünem Gas aus Reststoffen der Region. Jetzt können wir das Projekt der Öffentlichkeit präsentieren.

Ein wichtiger Baustein unserer Energiesicherheit!

Die aktuelle Entwicklung zeigt uns schmerzlich, wie dringend für uns alle eine autonome Energieversorgung ist. Arbeitsplätze, Nahrungsmittelversorgung, Sicherheit und Lebensqualität hängen davon ab.

Das Projekt „Grünes regionales Biogas“ kann helfen, die Versorgungssicherheit zu erhalten.

Gemeinsam Zukunft schaffen!

Gemeinsam wollen wir die Ärmel hochkrempeln und schon bald unsere Regionen ein Stück unabhängiger machen!

Bei diesem konkreten Projekt mit Partner-Unternehmen aus den Bezirken Scheibbs und Melk, den Gemeindeumweltverbänden und in Zusammenarbeit mit Landwirten der Region können wir Energie für die Zukunft schaffen.

Nun konnte der Termin für die Projektpräsentation unserer Biogasanlage mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung fixiert werden.







Wir laden Sie daher herzlich für Donnerstag den 21.07.2022 ab 11:30Uhr auf den Kaninghof - Wieselburg zur Projektpräsentation ein!





Programm

11:30 Zusammenkunft mit Imbiss unserer regionalen Partner & Lebensmittelproduzenten

12:30 Ankunft Frau Bundesministerin Leonore Gewessler

12:40 Pressekonferenz zur Präsentation des Leuchtturmprojekte

Hubert Seiringer „Autonomie mit grünem Gas aus der Region“

Bundesministerin Leonore Gewessler

NR und Energiesprecher der SPÖ Alois Schroll

Vizepräsident NÖLK Lorenz Mayr

13:10 Diskussion mit Presse und Entscheidungsträgern der Region

13:25 Conclusio

13:30 Gemeinsame Betriebsbesichtigung

14:00 Verabschiedung und Abfahrt der Ministerin

Ausklang im gemütlichen Rahmen und Möglichkeit gemeinsam in Gesprächen noch Weiteres für die Region auf den Weg zu bringen!

Wir bitten um Anmeldung via Mail unter: elke.dorfwirth@seiringer.at

Datum: 21.07.2022, 11:30 - 14:00 Uhr

Ort: Seiringer Umweltservice GmbH

Krügling 10, 3250 Wieselburg, Österreich

Url: https://www.seiringer.at/

Rückfragen & Kontakt:

Seiringer Umweltservice GmbH

Elke Dorfwirth

elke.dorfwirth @ seiringer.at