VRG sieht durch Inflation auch Chancen im Immobiliensektor

Wien (OTS) - Die Vienna Real Estate Group (VRG) konnte im ersten Halbjahr 2022 erfolgreich insgesamt 10.000 m2 entwickelbare Gesamtfläche ankaufen. Das Unternehmen setzt dabei weiterhin auf den Ausbau von Wohnimmobilien. Trotz einiger dämpfender Faktoren am Immobilienmarkt begünstigt die hohe Inflation von 8,1% weiterhin die Anlageklasse. Anleger suchen nach sicheren Investitionsmöglichkeiten und setzen weiterhin auf Immobilien.

Im ersten Halbjahr realisierte der Immobilien-Experte VRG Gesamtkäufe im Ausmaß von 10.000 m2entwickelbarer Gesamtfläche. „Darunter waren vor allem Zinshäuser in der Wiener Innenstadt und Wohnbaugründstücke in urbanen Lagen Wiens. Die Verkäufer waren Großteils private Eigentümer, die aufgrund des stark gestiegenen Preisniveaus bereit waren, über lange Zeiträume entstandene Wertzuwächse zu verwirklichen“, erklärt Patrick Rezazadeh, Geschäftsführender Gesellschafter der VRG Immobilien.

Zuletzt hatten EZB Zinserhöhungen und eine strengere Kreditvergabe den Markt verunsichert, doch an der Nachfrage hätte sich weiterhin nichts verändert.

„Wir haben im letzten Halbjahr maßgeblich von der Inflation von über 8,1% profitiert. Viele Anleger suchen jetzt händeringend nach sicheren Anlagemöglichkeiten ihr Geld vor dem Wertverlust zu retten und vertrauen noch immer auf Immobilien als stabiles Investment. Immobilien werden hier noch immer als Betongold wahrgenommen“, so Rezazadeh. „Wir sind hier aktuell sehr aktiv im Markt und fokussieren uns darauf erstandene Zinshäuser zu entwickeln“, so Rezazadeh.

Potential sieht Rezazadeh hier auch im Neubau: „Auch wenn Liebhaber weiterhin klassische Zinshäuser schätzen und wir einen besonderen Fokus auf diese werthaltigen Gebäude legen, sehen wir im Neubau auch einige Vorteile. So verfügen diese bereits über nachhaltige und energieeffiziente Heizsysteme, sodass länger keine Sanierung fällig wird. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass Neubau nicht Mietzinsgebunden ist. Das ist für viele Investoren in Zeiten der hohen Inflation ein immer wichtigerer Faktor. Deshalb investieren wir hier zunehmend mehr in Objekte, die diesen Vorzügen gerecht werden“, so Rezazadeh abschließend.

Die Vienna Real Estate Group (VRG) steht für den Ankauf, die Revitalisierung und die Entwicklung von Immobilien in Österreich und setzt den Fokus dabei auf die stilvolle Weiterentwicklung charakteristischer Einzelobjekte. Ziel ist ein wertschaffendes und langfristiges Bestehen der Objekte. Jedes Projekt wird neu bewertet, individuell gestaltet und voll ausgeschöpft. Seit der Gründung 2017 hat die VRG knapp 70 Immobilien und über 90.000 Quadratmeter entwickelbare Gesamtnutzfläche revitalisiert.

