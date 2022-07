Pro & Contra Spezial morgen um 20:15 Uhr auf PULS 24: Mann, Frau oder divers – Wer bestimmt die sexuelle Identität?

Unter anderem mit Ursula Stenzel, Candy Licious und Steffi Stankovic

Wien (OTS) - Aufs Amt gehen und einfach so das eigene Geschlecht ändern lassen. Dieses Vorhaben der Ampelkoalition könnte in Deutschland bald Realität werden. Auch die Teilnahme von Transpersonen bei Sportwettbewerben, sogar die bloße Anwesenheit in Umkleidekabinen und Damentoiletten lassen die Wogen hochgehen. Und die Trennlinie verläuft auf unerwarteter Seite. Denn ausgerechnet Transaktivist:innen und Feminist:innen kommen bei Selbstbestimmtheit und Chancengleichheit auf keinen gemeinsamen Nenner.



In der dritten Ausgabe der Gender-Reihe von Pro und Contra Spezial diskutiert bei Corinna Milborn ein diverses Podium über Rechte und Pflichten, Diskriminierung und Bedrohung.



Gäste: Steffi Stankovic (Aktivistin und trans Frau), Donna Krasniqi (PR-Fachfrau und Feministin), Candy Licious (Dragqueen), Ursula Stenzel (frühere Politikerin ÖVP und FPÖ), Johannes Wahala (Psycho- und Sexualtherapeut, Leiter des Beratungszentrums Courage)

Mittwoch, 20. Juli, 20:15 Uhr auf Puls 24 und 48 Stunden davor auf ZAPPN.

