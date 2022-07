Unabhängige Lehrergewerkschafter:innen unterstützen Kritik im Offenen Brief an Gesundheitsminister Rauch

Wien (OTS) - Die Initiative Gesundes Österreich – kurz igoe.at – kritisiert in einem Offenen Brief https://bit.ly/3B1VV7A die „erlebte“ Untätigkeit des Gesundheitsministers, weil mit Fortschreiten der Pandemie die Probleme nicht einfacher werden, sondern komplexer. Es gibt keine einfachen Lösungen mehr - aber Ignorieren sicher die schlechteste aller Lösungen sei. Die Sorge für diesen Herbst/Winter sind: Starke weitere Infektionswellen mit Auswirkung auf Kinder und Eltern bzw. die Arbeitsfähigkeit der Gesellschaft im Gesamten. Derzeit haben viele Menschen das Gefühl, dass ein Mangel an Vorbereitung herrscht, sie orten aber auch einen Mangel an politischer Verantwortung.

Die Österreichische Lehrer*innen-Initiative (ÖLI-UG) schließt sich dieser Kritik an, möchte neben Gesundheitsminister Rauch auch Bildungsminister Polaschek in die Pflicht nehmen. Sie weist darauf hin, dass es fünf Fakten sind, wo mittlerweile international Konsens herrscht und es ausreichend wissenschaftliche Evidenz gibt:

Fakt 1: Der Infektionsdruck kommt aus den Schulen in die Community. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270168

Fakt 2: CO₂-Sensoren verbessern das Lüftungsverhalten: Sie zeigen an, wann genau und wie lange gelüftet werden soll. https://doi.org/10.1073/pnas.2200109119

Die leidige Diskussion, ob zu häufig oder zu wenig gelüftet wird, wäre damit beendet.

Fakt 3: Zusätzliche Belüftung (Abluftventilation): Die Infektionswahrscheinlichkeit sinkt um etwa 80% gegenüber normaler Fensterlüftung. https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.02678

Fakt 4: Luftfilter und FFP2 dämpfen das Infektionsgeschehen in Innenräumen über eine lange Expositionsdauer (auch im Nahfeld) sehr stark: Macht Sinn weniger Virionen einzuatmen, reduziert Infektionsrisiko und bei Ansteckung die Erkrankungsschwere. https://doi.org/10.1093/infdis/jiac195

Fakt 5: Maske macht dann Sinn, wenn sie alle tragen. Trägt sie nur der/die Infizierte (verkehrsbeschränkte Schüler*in) werden sich viele andere infizieren und das Virus wieder in die Kernfamilie eintragen. https://doi.org/10.1101/2022.07.05.22277221

Die beiden Minister werden sich den wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht länger entziehen können. Es muss also was für „Gesunde Luft“ gemacht werden. https://doi.org/10.1101/2022.07.05.22277221. Über „Ventilation is the key“ herrscht de facto internationaler Konsens in der Wissenschaft. Deswegen verlangen die Lehrergewerkschaften unisono CO2-Sensoren für alle Klassenzimmer und zusätzlich wünscht sich die ÖLI-UG ein Pilotprojekt zur Abluftventilation (als Wegweiser hin zum „klimafitten“ Klassenzimmer).



Die ganzen Vorschläge der ÖLI-UG zum Schuljahr in der Winterwelle, wie sie Gesundheitsminister Rauch und Bildungsminister Polaschek im Mai übermittelt wurden, finden sich unter https://bit.ly/3PIZ9C1.



Mag. Ursula Göltl, Stv. Vorsitzende AHS-Gewerkschaft

Dr. Hannes Grünbichler, Stv. Vorsitzender BMHS-Gewerkschaft und Co-Vorsitzender der ÖLI-UG

