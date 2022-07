Zwei neue Frauen in der Geschäftsführung der HANDLER Holding

Bad Schönau (OTS) - „Wir als HANDLER Gruppe konnten zwei neue Kompetenzen gewinnen. Die Holding wächst um zwei Geschäftsführerinnen, die ihre Schritte gut durchdenken, klar und sicher entscheiden und fordernden und spannenden Zeiten mehr als gewachsen sind.“ Sagt Markus Handler über seine neuen Co-Geschäftsführerinnen.

Mit Ing. Caroline Palfy und Mag. Barbara Riegler verstärken zwei Wegbereiterinnen für eine klimapositive und vernetzte Zukunft des Bauens mit ihrer Kompetenz ab sofort die Geschäftsführung der HANDLER Holding, die bisher Eigentümer und CEO Markus Handler allein innehatte.

Barbara Riegler ist als Geschäftsführerin in der Holding weiterhin CFO und für die strategische und wirtschaftliche Ausrichtung des Unternehmens verantwortlich.

Caroline Palfy - Visionärin für Nachhaltigkeit in der Branche - treibt ab sofort als neue Geschäftsführerin die zukunftsweisenden Themen CSR und Sustainable Strategy für die gesamte Gruppe voran.

Vision der HANDLER Gruppe ist es, Lebensräume neu zu denken. Für uns und für die kommenden Generationen. Räume zu gestalten, die wirken und etwas bewirken. Räume, in denen man Innovation spürt. In denen das Design motiviert. In denen die Nachhaltigkeit zu mehr nachhaltigem Verhalten inspiriert. Räume voller Tatendrang.

Das Know-How, die Innovationsfreude und die Kompetenzen hat HANDLER bereits im Haus. Nun gilt es diese gezielt einzusetzen und zu steuern. Mit Fokus auf Nachhaltigkeit. So handeln visionäre Enthusiast:innen für Bauen und Immobilien.

