Mandl für rasches Zusammentreten des EU-Israel-Assoziierungsrats

EU-Außenminister haben Israel auf der Agenda / Mandl lobt tschechischen Ratsvorsitz, verlangt mit 157 weiteren EU-Abgeordneten von EU-Kommission Kooperation mit Israel

Brüssel (OTS) - "Israel ist die einzige rechtsstaatliche Demokratie im Nahen Osten", erinnert der Europaabgeordnete Lukas Mandl. Er leitet die überparteiliche Gruppe der Transatlantic Friends of Israel im Europaparlament und verlangt seit Jahren die neuerliche Einberufung des EU-Israel-Assoziierungsrats und die Erneuerung des Assoziierungsabkommens. Nun freut sich Mandl über "die klare Priorität des tschechischen Ratsvorsitzes, die diese erneuerte und vertiefte Kooperation mit Israel anstrebt." Mandl stellt den heute tagenden EU-Außenministern sprichwörtlich die Rute ins Fenster: "Es ist höchste Zeit, dass sich die EU-Außenminister dazu durchringen, die entsprechenden Schritte zu setzen. Sie haben den Punkt auf ihrer Tagesordnung." Zusammen mit Mandl haben 157 Europaabgeordnete einen Brief an die Europäische Kommission gerichtet, in dem die gebündelte Zusammenarbeit verlangt wird, nicht zuletzt auch um den aktuell anstehenden Problemstellungen wie der Nahrungsmittelknappheit oder der Energiekrise begegnen zu können. (Schluss)

