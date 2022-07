Darmmikrobiom als Krebs-Hoffnung: Neuer Vorhersagetest erleichtert Patient:innen das Leben

Das Wiener Unternehmen Biome Diagnostics bringt den bislang ersten und einzigen Vorhersagetest auf Basis des Darmmikrobioms, BiomeOne®, auf den Markt. Dieser analysiert und bewertet das Ansprechen auf eine Immuntherapie (ICI) gegen Krebs und die voraussichtlichen Nebenwirkungen. Klinische Studien haben die Wirksamkeit bestätigt. BiomeOne® ist als Medizinprodukt zertifiziert (CE-IVD) und zugelassen.

Die Immuntherapie unterstützt das körpereigene Immunsystem dabei, die Krebszellen zu bekämpfen. Vor allem die so genannten Immun-Checkpoint-Inhibitoren (ICI) sorgen unter Mediziner:innen für große Zuversicht: Im Vergleich zur Chemotherapie konnten ICIs bislang die Gesamtüberlebensraten der Patient:innen stark verbessern. Für eine große Anzahl der Patient:innen ist die Anwendung jedoch mit starken Nebenwirkungen verbunden, wie etwa Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Hautreaktionen oder der Entwicklung von Autoimmunkrankheiten. Dies ist vor allem dann dramatisch, wenn die Behandlung nicht anschlägt - was bei etwa 60-70% Prozent der Patient:innen (abhängig von der Krebsart) der Fall ist. Mit BiomeOne® lässt sich nun unnötiges Leid verhindern und wertvolle Zeit für eine erfolgreiche Therapie gewinnen.

Mit dem Vorhersagetest lässt sich die Bakterienzusammensetzung im Darm analysieren, denn sie hat entscheidenden Einfluss auf die Immunantwort des Körpers. Mithilfe einer künstlichen Intelligenz werden die Ergebnisse ausgewertet. Ärzt:innen wissen danach, ob die betroffene Person auf eine Therapie anspricht und wie hoch die Wahrscheinlichkeit für ein Auftreten von schweren Nebenwirkungen ist. Nur eine einzige Stuhlprobe genügt. BiomeOne® hat eine Vorhersagegenauigkeit von über 80 Prozent, basierend auf klinischen Studien an führenden Kliniken wie der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie der Klinik Floridsdorf, der Medizinischen Universität Wien, der Medizinischen Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Graz.

Prim. Priv.-Doz. Dr. Arschang Valipour, Principal Investigator der Validierungsstudie sowie Leiter des Karl-Landsteiner-Instituts für Lungenforschung und Pneumologische Onkologie, Wien, über den Biomarker: "BiomeOne® ist ein vielversprechender Biomarker in der Onkologie. Durch die gezielte Untersuchung des Mikrobioms im Darm und der Weiterentwicklung dieser Plattform kommen wir dem Ziel einer personalisierten Medizin in der Behandlung onkologischer Krankheitsbilder noch einen Schritt näher."

"Erstmals ist es möglich, das Darmmikrobiom für die Bestimmung des Ansprechens auf eine Krebsimmuntherapie heranzuziehen. Das ist revolutionär. Vor allem für die Patient:innen ist es eine große Erleichterung, weil es sich hierbei um eine nicht-invasive Methode handelt", erklärt Dr. Barbara Sladek, Gründerin und Geschäftsführerin von Biome Diagnostics.

"Die Wichtigkeit des Darmmikrobioms für die Gesundheit ist wissenschaftlich schon länger bekannt. Nun ist es erstmals gelungen, das Darmmikrobiom für die onkologische Diagnostik zu verwenden. Das ist ein bedeutender Schritt für die weitere Personalisierung der Krebsimmuntherapien", sagt Dr. Nikolaus Gasche, Gründer und Geschäftsführer von Biome Diagnostics.

Biome Diagnostics kombiniert hochmoderne DNA-Sequenzierung mit künstlicher Intelligenz und fördert so die Entwicklung hin zu einer besseren, weniger leidvollen Krebstherapie. Ziel des Unternehmens ist es, das Darmmikrobiom in der Krebsmedizin zu etablieren.

Krebs gilt als zweithäufigste Erkrankung mit Todesfolge. Das Robert-Koch Institut beziffert die Zahl der jährlich Erkrankten auf rund 500.000 Menschen. Prognosen zufolge werden die Krebsneuerkrankungen bis 2030 aufgrund des demografischen Wandels um bis zu 23 Prozent steigen. Eine ungenügende Früherkennung sowie Mängel in der Behandlung selbst kommen hinzu. Rechtzeitig eingesetzte und breit angewendete Methoden zur Krebsdiagnose können daher Leid für Patient:innen und hohe Kosten für das Gesundheitssystem verhindern.

Über Biome Diagnostics

Die Biome Diagnostics GmbH wurde 2018 gegründet und ist ein in Österreich ansässiges MedTech-Unternehmen, das sich der Weiterentwicklung der Präzisionsmedizin durch bahnbrechende mikrobiombasierte Technologien verschrieben hat, die die Krebserkennung und -behandlung verändern. Das Unternehmen ist strategisch an der Schnittstelle von hochmoderner DNA-Sequenzierung und fortschrittlichen Algorithmen für maschinelles Lernen positioniert, um erstklassige Technologien für die klinische Routinediagnostik zu entwickeln. Biome Diagnostics verfügt 2022 bereits über mehr als 20.000 Datensätze zu ausgewerteten Darmmikrobiomprofilen. Die Analysegenauigkeit der Daten hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit eines Ansprechens oder Nicht-Ansprechens auf eine Krebsimmuntherapie liegt aktuell bei > 81 Prozent. Biome Diagnostics ist das erste Mikrobiom-Unternehmen weltweit, das nach ISO 13485:2016 und ISO 9001:2015 zertifiziert ist und zählt bereits zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Mikrobiomdiagnostik. BiomeOne(R) ist der weltweit erste und einzige Vorhersagetest für das Ansprechen auf Immuntherapie in der Krebsbehandlung. Nur eine einzige Stuhlprobe genügt, um eine gründliche DNA-Analyse durchführen und bestimmen zu können, wie der Patient/die Patientin auf die geplante Immuntherapie anspricht.

