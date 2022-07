Internationaler Schachtag im Café Baharat des Wiener Hilfswerk

Wien (OTS) - Seit nunmehr einigen Monaten findet unter der Leitung von Kineke Mulder das wöchentliche Schach-Café im Baharat statt, um schachinteressierte Menschen zueinander zu bringen. Für den Internationalen Schachtag am 20. Juli 2022 lädt das Café Baharat zu einem „Hand & Brain“ Schachturnier ein.



Im Rahmen des wöchentlichen, freien Schachs im Café Baharat wird am 20. Juli 2022 der Internationale Schachtag gefeiert. Dazu laden das Wiener Hilfswerk und Kineke Mulder, Initiatorin von „Chess Unlimited“, zum „Hand & Brain“ Schachturnier ein. „Hand & Brain“, auch Ansage-Schach genannt, wird auf mindestens einer Seite im Team zweier Spieler/innen gespielt, die sich die Rollen des Hirns bzw. der Hand teilen. „Hirn“ gibt dabei die Figurenart zum Zug vor, „Hand“ kann über die Art des Zuges frei entscheiden. Wer dieses Schachspiel noch nicht kennt, ist im Café Baharat herzlich willkommen.

Internationaler Schachtag im Café Baharat

Schachinteressierte können ohne Anmeldung jederzeit mitspielen. Dieses Mal ist der Beginn bereits um 14.00 Uhr. Von 16.00 bis 18.00 Uhr findet das "Hand & Brain"-Schachturnier statt: Wer möchte, macht mit, wer zuschauen will, schaut zu, wer lieber gemütlich und "normal" weiterspielen will, macht genau das.



Datum: Mittwoch, 20. Juli 2022 von 14.00 – 18.00 Uhr

Ort: Café Baharat, Gumpendorfer Straße 65, 1060 Wien

Weitere Informationen: https://chess.mulder.at/

Kineke Mulder

Die leidenschaftliche Schachspielerin Kineke Mulder hat 2015 die Initiative „Chess Unlimited“ gegründet und organisiert regelmäßig öffentliche Schachveranstaltungen in Wien. Sie prägt seit einigen Jahren die Schachszene der Hauptstadt und bringt so verschiedenste Menschen an einen Tisch. Mit ihrer Initiative erhielt Kineke Mulder den Integrationspreis 2019. www.chess-unlimited.at

Baharat

Seit 2019 betreibt das Haus AWAT, eine Flüchtlingseinrichtung des Wiener Hilfswerks, im Erdgeschoss das gemeinnützige Trainingsprojekt „Baharat“. Ziel dieses Projekts ist die Förderung der Arbeitsintegration von subsidiär Schutzberechtigten, welche vom AMS zugewiesen werden. „Baharat“ ist ein einzigartiger All-in-one Shop, der mit seinem kleinen Kaffeehaus, dem hippen Barbershop, der Änderungsschneiderei und Upcycling-Werkstatt eine Ausbildungsstätte der besonderen Art darstellt und den Gästen einen einzigartigen Wohlfühlort bietet. Im Kaffeehausbetrieb erlernen die Trainingsteilnehmer/innen im Rahmen einer zwölfwöchigen Barista-Ausbildung die Kunst der Kaffeezubereitung. Weitere Informationen: www.baharat.wien

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at



Bild-Download auf unserer Website Link zum Bild-Download

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Stockhammer – Pressesprecher Wiener Hilfswerk

T: +43 1 512 36 61-1455, M: +43 664 618 95 98

E: thomas.stockhammer @ wiener.hilfswerk.at / www.wiener.hilfswerk.at