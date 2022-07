Der E-Bike Hersteller NOX CYCLES sichert sich siebenstelliges Kapital für die weitere Expansion

NOX CYCLES gehört zu den schnellst wachsenden E-Bike Herstellern Europas.

Wien, Schlitters (OTS) - Nach der erfolgreichen Eröffnung seines neuen Firmengebäudes in Schlitters im Zillertal vor einigen Wochen, kann der schnell wachsende E-Bike Hersteller weitere positive Neuigkeiten verkünden. Nun holte sich das dynamische Unternehmen aus dem Zillertal ein „siebenstelliges Investment“. Diesmal wurden jedoch keine Anteile abgegeben. Denn das Kapital kommt wieder einmal von der auf Revenue-based financing spezialisierten Tauros Capital aus Wien. Diese vergibt Nachrangkapital an Wachstumsunternehmen und ist dann für einen festgelegten Zeitraum zu einem vereinbarten Prozentsatz am Unternehmensumsatz beteiligt. Das Geld aus dieser Investmentrunde soll in die weitere Expansion fließen – aber auch in die Entwicklung von neuen Produkten.

Der Eigentümer und Geschäftsführer der NOX Cycles, Carsten Sommer über sein Unternehmen: „Wir von Nox Cycles verstehen uns als High-Tech E-Bike Manufaktur. Wir leben und teilen mit unserem Team die Leidenschaft, das beste E-Mountainbike zu bauen. Jedem Kunden hohe Qualität und Einzigartigkeit zu bieten, das ist unser Credo. Um dies auch in Zukunft gewährleisten zu können sind wir die Partnerschaft mit TAUROS Capital eingegangen.”

Christof Neuner von der TAUROS Capital über das Investment: „Wir sehen für die coolen E-Bikes von NOX Cycles großes internationales Potenzial. Neben dem großartigen Design war uns besonders wichtig, dass wir von Kunden und Fachhändlern sehr positives Feedback zu den Rädern von NOX Cycles erhalten haben. Das Unternehmen ist sehr gut geführt und die Auftragsbücher sind für die nächsten Jahre bereits sehr gut gefüllt. E-Mobilität und Naturverbundenheit werden in den nächsten Jahren für die Kunden nur noch wichtiger. Daraus ergeben sich auch in den kommenden Jahren bemerkenswerte Wachstumschancen für das Unternehmen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Über NOX CYCLES

NOX Cycles entwickelt, designt und produziert High-Tech E-Mountainbikes und vertreibt diese ausschließlich an Fachhändler. Die Wertschöpfung von NOX Cycles liegt primär in der Entwicklung und Konstruktion von Fahrradrahmen, die das unverwechselbare Herzstück eines jeden Fahrrads bilden. Die Entwicklung und Konstruktion findet in Deutschland statt und die Fahrradproduktion befindet sich am neuen Standort im Zillertal in Österreich.

Über TAUROS Capital

TAUROS Capital ist Österreichs Pionier im Bereich Revenue-based financing (umsatzbasierter Finanzierungen). Die Wiener Investmentgesellschaft vergibt Nachrangkapital an Unternehmen mit Wachstumspotential. Dabei übernimmt TAUROS Capital weder Geschäftsanteile noch eine Gesellschafterstellung, sondern ist für einen festgelegten Zeitraum zu einem vereinbarten Prozentsatz am Unternehmensumsatz beteiligt. Die übliche Finanzierungsdauer beträgt 5 bis 7 Jahre.

