„100 Jahre Niederösterreich-Ferienwoche“: Das Ferienbetreuungs-Highlight hat begonnen

LR Teschl-Hofmeister/WKNÖ-Präsident Ecker: 4-wöchiges Programm für Kinder startete mit kostenloser Jubiläums-Ferienwoche

St. Pölten (OTS) - Mit der „100 Jahre Niederösterreich-Ferienwoche“ und der „WIFI Kids-Academy“ bieten das Land Niederösterreich und die Wirtschaftskammer Niederösterreich ein abwechslungsreiches, insgesamt 4-wöchiges Ferienbetreuungsprogramm für Kinder und Jugendliche an, das heute mit dem Start der „100 Jahre Niederösterreich-Ferienwoche“ in den Räumlichkeiten des WIFI St. Pölten seinen Lauf nimmt.

Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker freuen sich über den Auftakt zu einem abermals gelungenen Ferienbetreuungsangebot zur Unterstützung von Familien in Niederösterreich: „Im Rahmen der ,100 Jahre Niederösterreich-Ferienwoche‘ erleben Kinder und Jugendliche von 7 bis 14 Jahren so einiges: Das Programm reicht von Führungen durchs Museum oder durch Betriebswerkstätten, über das Hineinschlüpfen in die Rolle eines Moderators beim Fernsehen, Forschen und Experimentieren bis hin zu ausgedehnten Bewegungseinheiten. Die Woche ist prall gefüllt mit einzigartigen Angeboten und steht ganz im Zeichen des Erlebens und Eintauchens in Kultur und Wirtschaft. Es bietet den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine spannende Zeit in den Sommerferien und entlastet Eltern und Erziehungsberechtigte maßgeblich bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch finanziell, denn die Ferienwoche wird kostenlos angeboten.“

„Familien mit einem NÖ Familienpass hatten exklusiven Zugang zur Anmeldung ihrer Kinder für die kostenlose ,100 Jahre Niederösterreich-Ferienwoche‘. Die zur Verfügung stehenden 160 Plätze waren rasch ausgebucht und ganz besonders freut es mich, dass wir auch jeden Tag eine andere Gruppe aus niederösterreichischen Gemeinden begrüßen können, die einen Workshop-Tag der Ferienwoche in St. Pölten als einen Programmpunkt in das Ferienbetreuungsangebot der Gemeinde mit aufgenommen haben“, so Landesrätin Teschl-Hofmeister.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker führte aus: „Es ist mir eine besondere Freude, dass wir auch heuer wieder im Rahmen der WIFI Kids Academy in den WIFIs in St. Pölten, Amstetten, Mödling und Neunkirchen eine ganz spezielle Ferienbetreuung anbieten können: Die Workshops finden direkt in den WIFI-Werkstätten statt. Angeleitet werden die Kinder und Jugendlichen von echten Profis, die während des Kursjahres Lehrlinge und angehende Meister ausbilden. Ein Highlight ist der miniMeisterbrief, den die Kids am Ende eines Workshops stolz mit nach Hause nehmen können.“

Nähere Informationen: NÖ Familienland GmbH, Karin Feldhofer, Telefon 02742 9005 13484, E-Mail karin.feldhofer @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftskammer NÖ, Birgit Sorger, Telefon 02742/851-14200, E-Mail birgit.sorger @ wknoe.at, www.noe.wifi.at/kidsacademy, www.familienpass.at/ferienwoche

