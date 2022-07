Bootsführerschein in Kroatien – Sicherheit am Meer in Kroatien - Kroatien hat einer der strengsten Vorschriften in Europa.

Erfolgreich Bootsfahren in Kroatien. Zahlenmäßig ist der kroatische Bootsschein der beliebteste Bootsschein der Österreicher für das Meer in Kroatien.

Mit viel Sicherheit und vollkommen legal den Bootsurlaub in Kroatien genießen. Was viele nicht wissen – ab dem ersten PS/kW an Bord benötigen Sie in Kroatien einen Bootsführerschein, bei den meisten Charterbooten auch eine UKW-See-Sprechfunk-Lizenz.

Kroatien ist eines von wenigen Ländern in der EU welches die Bootsführerschein Prüfungen nicht in private Hände "Prüfungsvereine", "Prüfungsorgansiationen" gelegt hat.



Sportbootführerschein in Schweden

- Kein Führerschein bis 12 Meter und 4 Meter Breite erforderlich.

Sportbootführerschein in Deutschland

- Kein Führerschein für alle Wasserfahrzeuge, die keinen Motor bzw. eine Leistung unter 15 PS haben und kürzer als 15 Meter sind, dieser Kategorie zugeordnet werden, gelten auch Schlauchboote ohne Motor, und kleine Segelboote als führerscheinfreie Boote.

In Deutschland ist seit Jahren der Zugang zum Wassersport ohne größere Hürden das Ziel. Erleichterung für Einsteiger und den Nachwuchs sehen.

Sportbootführerschein in Kroatien

Führerschein für jedes motorbetriebene Boot – auch für Beiboote unter 5 PS – ist ein Führerschein vorgeschrieben.

