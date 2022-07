Oldtimer in ihrer schönsten Form: “Ennstal-Classic” feiert ihren 30er mit einem starken Jubiläumsprogramm

Vom 20. bis 23. Juli: Freude und Emotion pur rund um die historischen Fahrzeuge

Schladming (OTS) - Oldtimer sind mehr als nur in die Jahre gekommene Fahrzeuge. Sie sind historische Kulturgüter - Zeitzeugen des technischen Fortschritts. Und diese gibt es in Kürze wieder ausgiebig in der steirischen Region Schladming-Dachstein zu sehen. Mit der “Ennstal-Classic” geht hier bereits zum 30. Mal eine der bedeutendsten Automobilsport-Veranstaltungen in Europa über die Bühne. Während der drei Veranstaltungstage von 20. bis 23. Juli startet ein internationales Teilnehmerfeld aus 18 Nationen, mehr als 100.000 Fans werden entlang der Strecke erwartet.



Seit 30 Jahren gilt die Ennstal-Classic weit über die Szene der Oldtimer-Fans hinaus als schillernder Sommer-Event im Bestreben, das Kulturgut Automobil hochleben zu lassen. Was 1993 mit 35 Autos begann, entwickelte sich mittlerweile zu einem Kult-Event, der für Sportlichkeit, Leidenschaft und Lenkrad-Legenden steht, und in ganz Europa Furore macht >>



>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein



Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse @ schladming-dachstein.at