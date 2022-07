Mehr Raum für Vielfalt: METRO investiert in die Standorte Salzburg und Wels

Wien (OTS) - METRO Österreich investiert in den Wirtschaftsstandort Österreich und baut die Großmärkte in Salzburg und Wels um. Beide erhalten eine attraktive Gebäudeoptik und werden moderner und übersichtlicher, um den Kunden u. a. ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten. Spatenstich war bei beiden am 15. Juli.

Moderner, übersichtlicher, ökologisch und mit einem größeren Gastro-Sortiment. Am 15. Juli erfolgte der Spatenstich für den großen Umbau von METRO Salzburg in Wals-Siezenheim. Bis zum Sommer 2023 wird der Großmarkt komplett neugestaltet und ein Vorzeigegebäude in Sachen Nachhaltigkeit.

Den Kundennutzen maximieren

Für ein besseres Einkaufserlebnis wird sich METRO Salzburg mit optimierter Sortimentsgestaltung, neuer Einrichtung und modernster Gebäudetechnik präsentieren. Auch der Kundeneingang und die Kassenzonen bekommen einen neuen Look. Das gesamte Gebäude wird im Hinblick auf Nachhaltigkeit neu ausgerichtet. Dazu zählen der Einsatz von neusten Kältetechnologien, die Erneuerung des Dachs mit dem Bau einer Photovoltaik-Anlage sowie LED-Beleuchtung im gesamten Großmarkt. Erfolgreich umgesetzt sind diese Elemente bereits seit 2017 bei METRO St. Pölten.

In Wels werden die Fassade erneuert und der komplette Kundeneingang und -ausgang verändert. Der Eingangsbereich wird sich künftig in der Mitte des Gebäudes befinden, der Kassenbereich an die Stelle des derzeitigen Eingangs verlegt. Der Glasverbau wird versetzt und ein neuer Windfang wird errichtet. Im Außenbereich werden das bestehende Vordach und das Parkplatzdach abgerissen und durch ein neues und höheres ersetzt. Dadurch wird es in Zukunft möglich sein, dass auch Kleintransporter den Kundenparkplatz benützen können.

METRO Österreich CEO Xavier Plotitza: „Unsere Stores sind ein zentraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells, weil sie den Kunden eine hohe Flexibilität in der Warenversorgung erlauben und zugleich den persönlichen Austausch vor Ort ermöglichen. Wir haben angekündigt, in den Wirtschaftsstandort Österreich zu investieren und setzen mit dem Umbau von METRO Wels und Salzburg die ersten Schritte.“





METRO Cash & Carry betreibt in Österreich derzeit 21 Großmärkte - 12 unter der Marke METRO und 9 unter der Marke AGM - auf einer Gesamtverkaufsfläche von rund 180.000 m2, beschäftigt ca. 2.500 Vollzeitarbeitskräfte, davon rd. 130 Lehrlinge.

Eine große Auswahl ist für METRO ein wichtiger Aspekt, ca. 48.000 Artikel aus dem Food- und Nonfood-Bereich sind gelistet, davon über 2.500 regionale Produkte. Seit 2017 setzt das Unternehmen auf Elektromobilität in der Zustellung und beliefert Gastronomiekunden im Großraum Wien, Linz, Graz, Salzburg und Dornbirn mit eVans - dem METRO Express. Mehr als 500.000 Kunden vertrauen seit über 50 Jahren auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens. Sitz der Österreich-Zentrale und der Geschäftsführung ist in Wien-Vösendorf, wo am 2. März 1971 nicht nur der erste METRO Großmarkt Österreichs, sondern auch der erste außerhalb von Deutschland eröffnet wurde. Seit Mai 2022 gehört die C & C Abholgroßmärkte Gesellschaft m.b.H. (AGM), mit derzeit 9 Standorten, zu METRO Österreich. Das Unternehmen ist als Leitbetrieb zertifiziert, da sich METRO zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung bekennt. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete METRO Österreich 726 Mio. Euro Umsatz. Weltweit ist METRO in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 95.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 24,8 Mrd. Mrd. Euro. www.metro.at www.metroag.de

