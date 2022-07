Modernes Wohnen in Baden: STIX + PARTNER übergibt Wohnprojekt an Investor

Wien (OTS) - Der Projektentwickler STIX + PARTNER stellte trotz der aktuellen Herausforderungen in der Bau- und Immobilienbranche einen modernen Wohnbau in Baden planmäßig fertig. Nun erfolgt die Übergabe an den Investor Ärztekammer Niederösterreich. Die 14 Wohneinheiten in der Wörthgasse 11 werden künftig vermietet.

Ein modernes Lebensgefühl trifft auf Tradition und eine historische Stadtkulisse: Die Kurstadt Baden überzeugt nicht nur durch Wellnessoasen und wunderschöne Erholungsgebiete, sondern auch durch eine vielfältige Kulinarik und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten.

Der Bauträger STIX + PARTNER stellte aktuell ein modernes Wohnprojekt in dem schönen Kurort nahe Wien fertig. Die 14 Wohneinheiten mit Größen von 53 m2 bis 109m² sind hofseitig mit großzügigen französischen Fenstern ausgestattet und verfügen über unterschiedliche Freiflächen wie Loggien, Balkone oder Eigengärten. Das Projekt wurde planmäßig fertiggestellt und bereits kurz nach Baubeginn an den Investor, die Ärztekammer Niederösterreich, übergeben. Die schlüsselfertigen Wohnungen sollen nun vermietet werden.

„Wir freuen uns, dass wir dieses moderne Wohnbauprojekt planmäßig übergeben und somit den Forward Deal erfolgreich erfüllen konnten. Das Projekt besticht mit einer wunderschönen Lage – besonders der unverbaubare Blick auf die umliegenden Berge ist sensationell“, so Reinhard Stix, Gründer und Geschäftsführer von STIX + PARTNER Immobilien.

Ideale Infrastruktur und Verkehrsanbindung

Neben zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der näheren Umgebung des Wohnprojekts diverse Kindergärten und Schulen, sowie eine exzellente Gesundheitsversorgung. Zudem ist durch die Nähe zum Bahnhof eine optimale öffentliche Verkehrsanbindung gewährleistet. Das Wohnobjekt in der Wörthgasse 11 verfügt darüber hinaus über eine hauseigene Garage im Kellergeschoß.

Über STIX + PARTNER Immobilien

Die Kernkompetenz von STIX + PARTNER liegt in der Entwicklung und Verwertung von Immobilien in ganz Österreich sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich. Dabei ist der Projektentwickler bekannt für die Umsetzung von intelligenten und überdurchschnittlichen Lösungen für komplexe Projekte. Besonders regionale Gegebenheiten werden dabei reflektiert und zur Zufriedenheit der örtlichen Verantwortungsträger positiv beeinflusst. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.stix-partner.at/

Bildmaterial

Die Verwendung der Bilder ist für redaktionelle Zwecke bei Nennung des Fotocredits „©AnnABlaU“ honorarfrei.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Celine Whyte

T: +43 699 17 19 3118

E: celine.whyte @ epmedia.at