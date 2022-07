​​​​​​​Informieren und Bewusstsein schaffen: Neue Hoffnung bei Blutkrebs

Pressefrühstück am 30.8.22 in Wien

Wien (OTS) - Anlässlich des Blutkrebs-Awareness-Monats September lädt der Verein Leben mit Krebs am Dienstag, 30. August 2022, um 10:00 Uhr in den Presseclub Concordia zum Pressefrühstück:



Wann : Dienstag, 30. August 2022, 10.00 Uhr

Wo: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien (sowie Übertragung per Livestream)

137 Krebserkrankungen betreffen das blutbildende System. Dazu gehören neben Leukämien unter anderem Lymphome, das Multiple Myelom und Myelodysplastische Syndrome (MDS), die das Knochenmark, die Blutzellen, die Lymphknoten und andere Teile des lymphatischen Systems betreffen können. 1126 Österreicher:innen erkrankten im Jahr 2021 an Leukämie, davon mehr Männer (639) als Frauen (487). 785 Menschen hat diese Erkrankung im Beobachtungszeitraum das Leben gekostet. Die Diagnose Knochenmarkkrebs (Multiples Myelom) erhalten jährlich etwa 500 Menschen in Österreich.



Erfolgreiche Forschung und neue Therapien bieten den Patient:innen neue Hoffnung in Bezug auf einer Verlängerung ihres Lebens bei guter Lebensqualität bis hin zur Heilung.

Ihre Gesprächspartner:innen:



Univ.-Prof.in Dr.in Gabriela Kornek, Ärztliche Direktorin des AKH Wien, Präsidentin des Vereins „Leben mit Krebs“: "Bewusstsein schaffen und informieren - der Verein Leben mit Krebs lädt im Awareness-Monat Blutkrebs zum Vortragsabend für Patient:innen und Angehörige"



"Forschung & Fortschritt: Neue Möglichkeiten in der Behandlung der chronisch lymphatischen Leukämie (CLL)"



"Neueste Behandlungsmöglichkeiten des Multiplen Myeloms"

Info und Akkreditierung:

Anmeldung unter anmeldung @ hennrich-pr.at oder online unter: go to conference



Gerne können Sie das Pressefrühstück auch online verfolgen und anschließend Ihre Fragen im Chat stellen. Bitte bei Anmeldung um Angabe, ob Sie vor Ort oder online teilnehmen werden. Die Zusendung des Livestream-Links erfolgt nach Anmeldung.



Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung: Tel. 01/879 99 07



Weitere Infos: http://www.leben-mit-krebs.at

