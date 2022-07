Falkensteiner neuer Pächter der Hafnersee-Liegenschaft

Wien (OTS) - „Wir freuen uns sehr, dass wir uns gestern mit der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) über einen Pachtvertrag am Grundstück Hafnersee einigen konnten. Mit dem Land Kärnten verbindet uns eine langjährige Partnerschaft - wir sind hier mit fünf Hotels und Resorts seit 25 Jahren erfolgreich vertreten. Der Hafnersee ist ein absolutes Naturjuwel. Hier planen wir jetzt den Bau eines 5-Sterne Premium Campingplatzes. Dieser soll Teil unserer neuen Premium Camping Collection werden,“ so Otmar Michaeler, CEO der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) über das geplante Projekt. In Zukunft wird die FMTG verstärkt in 5-Sterne Boutique Campingplätze investieren. Die Themen Natur, Qualität, Lifestyle und F&B sollen im Fokus stehen sowie ein hochwertiges Entertainment angeboten werden.

Martin Payer, Vorstandsmitglied der KBV über die neue Partnerschaft: „Ich freue mich, dass wir mit der FMTG ein herausragendes touristisches Unternehmen als Partner erhalten, das schon bisher in Kärnten sehr erfolgreich etabliert war. Wir geben den Hafnersee in vertraute Hände.“

„Die nächsten Wochen werden wir dazu nutzen, die Anwohner_innen und weitere wichtige Stakeholder_innen der Region über unser Projekt und die nächsten Schritte zu informieren“, so Michaeler.

Der Baubeginn ist für 2023/2024 geplant.

Über die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG)

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sieben europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels sowie drei Apartment-Anlagen und einen Premium Campingplatz, die FMTG Development, den Tourismusberater Michaeler & Partner und die Investmentplattform FMTG Invest.

