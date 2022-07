Sachslehner: „Machtwort von Pamela Rendi-Wagner in Richtung Michael Ludwig notwendig“

Immer wenn Rendi-Wagner verbal Preissenkungen fordert, erhöht ihr Parteifreund Ludwig in Wien tatsächlich die Gebühren

Wien (OTS) - „Es ist höchste Zeit für ein Machtwort von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in Richtung Michael Ludwig. Denn in Wien könnte die SPÖ zeigen, dass sie es mit ihren großspurigen Forderungen nach Preissenkungen ernstmeint. Doch Bürgermeister Michael Ludwig erhöht trotz aller Lippenbekenntnisse Rendi-Wagners wieder einmal die Gebühren im roten Wien. Die SPÖ macht sich völlig unglaubwürdig“, betont die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner, bezugnehmend auf die in der heutigen Ausgabe der Kronen Zeitung thematisierten Wiener Gebührenerhöhungen.

„In Wien zeigt sich, dass die SPÖ nur groß redet, aber nicht entsprechend handelt. Wien ist die Antithese zu den Forderungen der SPÖ auf Bundesebene. Man könnte fast schon meinen, es gäbe in der SPÖ einen geheimgehaltenen Automatismus: Immer wenn Rendi-Wagner verbal Preissenkungen fordert, erhöht ihr Parteifreund Ludwig tatsächlich die Gebühren“, so Sachslehner.

