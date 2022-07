Klärungserfolg des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum Ost

Vorfallszeit: September 2021 – Februar 2022 Vorfallsort: Wien und Tirol

Wien (OTS) - Ein rumänisches Paar soll im Zeitraum von September 2021 bis Februar 2022 acht Einbruchsdiebstähle in Wiener und Tiroler Hotelzimmer und die darin befindlichen Safes begangen haben.

Die beiden dürften einer international agierenden Tätergruppierung angehören und schon länger in ganz Europa Einbruchsdiebstähle begehen.

Durch die akribische Tatortarbeit und übereinstimmender Spuren ist es den Beamten des Landeskriminalamts Wien, Zentrum Ost, und des Landeskriminalamts Tirol gelungen die verschiedenen Tatorte diesem rumänischem Paar zuzuordnen.

Im Zuge der professionellen Zusammenarbeit der beiden Landeskriminalämter konnten die Beamten rasch die Identitäten des Paares klären und Festnahmeanordnungen erwirken.

Im März 2022 wurde der männliche Tatverdächtige (32) beim Ausreiseversuch aus Rumänien festgenommen und an Österreich ausgeliefert.

Der Aufenthaltsort der weiblichen Tatverdächtigen (30) konnte erst nach intensiver Fahndungsmaßnahmen durch Zielfahnder des Bundeskriminalamts ausfindig gemacht werden. Sie wurde im Mai 2022 in Bukarest festgenommen und im Juli 2022 nach Österreich ausgeliefert. Sie befindet sich in einer Justizanstalt und bestreitet alle Vorwürfe.

Durch die in Österreich begangenen Einbruchsdiebstähle entstand ein Gesamtschaden von rund € 150.000. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

