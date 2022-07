Kammermusikfest Lockenhaus: Fazıl Say aus der Türkei erstmals beim Kammermusikfest Lockenhaus

Wien (OTS) - Mit Fazıl Say begrüßen das Kammermusikfest Lockenhaus und die Türkische Kulturgemeinde in Österreich(TKG) einen der faszinierendsten Pianisten der Gegenwart erstmals in Lockenhaus.

Obmann der TKG, Birol Kilic: "Der Pianist Fazil Say gehört zu den größten Klassikstars, nicht nur in der Türkei, sondern in der Welt. Mit seinem außergewöhnlichen pianistischen Können berührt Fazıl Say seit 25 Jahren Publikum und Kritiker gleichermaßen. Bekannt für seine ungewöhnlichen Programme und unkonventionellen Interpretationen, komponiert er darüber hinaus in praktisch allen Genres. Zu seinen bekanntesten Kompositionen zählen die Jazz-Fantasie nach Mozarts „Alla Turca“, sein im Auftrag des türkischen Kulturministeriums komponiertes Oratorium „Nâzım“ auf Verse des türkischen Dichters Nâzım Hikmet, sein Oratorium „Requiem für Metin Altıok“, die Komposition seines rhapsodischen, mit Elementen der türkischen Folklore spielenden Klavierstücks „Black Earth“ sowie sein erstes Violinkonzert unter dem anspielungsreichen Titel „1001 Nights in the Harem“. "

Im Lockenhaus wird Fazil Say in 3 Konzerten, unter anderem auch mit eigenen Kompositionen, zu erleben sein: In seinem Solo Rezital, im Duo mit Festivalleiter Nicolas Altstaedt sowie als Solist mit der Kremerata Baltica zum großen Finale des Kammermusikfest Lockenhaus 2022.

Termine:

Fr. 15.7. 22:00 Solo Rezital

Rezital “à la carte” - Das Programm wird von Fazil Say im Konzert angesagt

Sa. 16.7. 11:15 Duo Rezital mit Nicolas Altstaedt

Fazıl Say: "Four Cities" („Dört Şehir“) - Sonate für Cello und Klavier op. 41 Claude Debussy: Sonate für Violoncello und Klavier d-Moll Leoš Janáček: "Märchen" ("Pohadka") für Violoncello und Klavier Dmitrij Schostakowitsch: Sonate für Violoncello und Klavier d-Moll op. 40

20:30 Uhr Fazil Say & Kremerata Baltica

Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert in A-Dur, KV 414

Fazil Say: Klavierkonzert "Silk road"

Sándor Veress: Passacaglia Concertante für Oboe und Streicher

Dmitri Schostakowitsch: Kammersymphonie (Streichquartett Nr.8)

Fazil Say, Klavier

Heinz Holliger, Oboe

Nicolas Altstaedt, Dirigent

Kremerata Baltica

