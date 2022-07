Zementterminal Kaltenleutgeben wird zu neuem Leben erweckt

Die SILOFT GmbH plant am ehemaligen Zementterminal in Kaltenleutgeben ein spannendes Projekt mit nutzungsoffenen Räumen für Gewerbe und Wohnen.

Ansprechen möchten wir Institutionen, Gewerbetreibende, Künstler, Freiberufler und Privatpersonen. Wir denken dabei an engagierte Visionäre, die spezielle Räume an einem besonderen Ort suchen Gerhard Strasser, SILOFT GmbH 1/3

Ich sehe das Projekt als große Chance für unsere Gemeinde! Nun hat sich jemand gefunden, der das Areal ernsthaft und professionell entwickelt! Bernadette Geieregger, Bürgermeisterin Kaltenleutgeben 2/3

Wir müssen es schaffen, dass sich die Bewohner mit dem Projekt identifizieren und stolz darauf sind. Bernadette Geieregger, Bürgermeisterin Kaltenleutgeben 3/3

Wien/Kaltenleutgeben (OTS) - In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde soll in den nächsten Jahren ein lebendiger Ort der Begegnung und des Austauschs entstehen. Mit dem Projekt möchten die vier Gesellschafter der SILOFT GmbH auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen reagieren und den Bestand möglichst klimaschonend nutzbar machen.

„Dieser Betonbau aus den 60er Jahren hat eine unglaubliche Anziehungskraft und großes räumliches Potential. Der Bestand soll unbedingt erhalten und in neuer Form genutzt werden!“ sind sich die Vertreter der DANUCEM Wien GmbH, einem Tochterunternehmen des internationalen Baustoffkonzerns CRH, und die Projektentwickler einig. Es wurde der Entschluss gefasst, das alte Industriegebäude nicht abzutragen, sondern zu revitalisieren und ein Leuchtturmprojekt daraus zu machen.

Die Gemeindevertreter/innen von Kaltenleutgeben sind dem Vorhaben wohlgesonnen und bieten Unterstützung auf voller Linie. Bürgermeisterin Geieregger freut sich: „ Ich sehe das Projekt als große Chance für unsere Gemeinde! Nun hat sich jemand gefunden, der das Areal ernsthaft und professionell entwickelt! “ Spannend bleibt die Frage, welche Rolle das Areal zukünftig innerhalb der Gemeinde einnehmen wird. Jedenfalls gibt es ein gemeinsames Ziel: „ Wir müssen es schaffen, dass sich die Bewohner mit dem Projekt identifizieren und stolz darauf sind. “

In den Räumlichkeiten des ehemaligen Zementterminals sind Lofts zum Arbeiten und Wohnen geplant, die möglichst nutzungsoffen und somit über viele Jahrzehnte und Trends hinweg bespielbar sind. Die insgesamt ca. 5.500m2 Bestandsfläche können noch relativ frei eingeteilt werden, je nach Platzbedarf und Anforderungen. Der puristische Industriecharakter soll genauso wie die räumliche Großzügigkeit beibehalten werden. Auf moderne Technik und ein angenehmes Raumklima muss aber trotzdem niemand verzichten, die gesamte Erschließung und Versorgung wird erneuert. Neben dem Bestand sind Neubauten mit ähnlichem Konzept angedacht – hohe Lofts mit einer Basisgröße von ca. 100m2, die zu verschieden großen Einheiten zusammengefasst werden können. Das Herzstück und Highlight des Projekts, in dem die öffentlichen Bereiche und viel Betrieb geplant sind, ist aber ganz klar der alte Betonbau.

Das Thema Nachhaltigkeit nimmt einen zentralen Stellenwert ein und bildet die Basis für viele Entscheidungen. Die Projektbetreiber denken dabei nicht nur an die Verwendung des Baubestands und die Energieversorgung. Auch die Reduktion des PKW-Verkehrs, der ressourcenschonende Betrieb und die Wahl der Baumaterialien spielen eine wichtige Rolle. Sie sollten genauso wie die Räume robust, langlebig und wiederverwendbar sein.

„ Ansprechen möchten wir Institutionen, Gewerbetreibende, Künstler, Freiberufler und Privatpersonen. Wir denken dabei an engagierte Visionäre, die spezielle Räume an einem besonderen Ort suchen “, erklärt Gerhard Strasser, welcher im SILOFT Team für den Verkauf zuständig ist. Betriebe, die den Ort beleben und einen gewissen Sinn für Nachhaltigkeit und Gemeinschaft haben, sind besonders willkommen. Die Nutzer sind eingeladen, das Projekt von Beginn an aktiv mitzugestalten. Es soll eine Community etabliert werden, in der sich alle wohlfühlen, einbringen können und Synergien genutzt werden.

Ab September 2022 gibt es nähere Infos zum Projekt. Interessierte können sich bereits jetzt an das Team der SILOFT GmbH wenden, die Kontaktdaten finden sich auf der Homepage www.siloft.at

Über die Siloft GmbH

Die Siloft GmbH wurde 2021 zum Ankauf und der Revitalisierung des ehemaligen Zementterminals in Kaltenleutgeben gegründet. Die vier Gesellschafter halten jeweils 25% der Unternehmensanteile und sind allesamt operativ tätig.

Kerstin Hetfleisch /Tullnerbach: Entwicklung, Organisation, Kalkulation, Steuern&Recht www.delop.at

Josef Hohensinn / Graz: Städtebau, Architektur, Bau www.hohensinn-architektur.at

Gerhard Strasser / Wien: Finanzierung, Vertrieb, Kommunikation www.immoschmiede.at

Karl Weilhartner / Ried im Innkreis: Moderation, Prozessbegleitung www.giesserei-ried.at

