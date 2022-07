Der NFT-Launch von „Boop & Frens" markiert Betty Boops ersten Schritt ins Metaversum

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die neue NFT-Kollektion markiert das Debüt der beliebten Figur in der Welt der digitalen Kunst

Betty Boop-Fans vereinen sich, wenn eine der beliebtesten Figuren der Unterhaltungsgeschichte Boop-oop-a-Doop ins Metaversum geht.

Fleischer Studios, Inc., Eigentümer der klassischen Figur, die führende Markenlizenzagentur Global Icons, LLC, und XLABEL, die Web3-Markenberatung, haben sich zusammengetan, um „Boop & Frens" auf den Markt zu bringen , eine exklusive NFT-Kollektion, die sich darauf konzentriert, die weltweite Fangemeinde von Betty Boop zusammenzubringen. Die Kollektion ist eine Hommage an die Figur, die seit langem ein weltweites Symbol für Unabhängigkeit, Freundlichkeit, Stil und universelle Akzeptanz ist.

Mit der NFT-Sammlung betritt Betty Boop zum ersten Mal die Welt der digitalen Kunst im Web 3. Es werden 8888 einzigartige NFTs erscheinen, die Betty Boop in Kleidung und Accessoires der Digitalen Mode zeigen, wie sie in ihren klassischen Cartoons zu sehen ist, und die von MYAMI Studio entworfen wurden, das für die Entwicklung digitaler High Fashion bekannt ist, die in virtuellen Realitäten getragen und getauscht werden kann. Die offizielle NFT-Kollektion prägt den 09. August 2022, den offiziellen Betty Boop Day und den Jahrestag von Bettys Kinodebüt 1930.

Die „Boop & Frens" NFTs feiern die animierte Meisterin des Empowerments und Botschafterin des guten Willens und der Freude und bieten den Inhabern einen vielschichtigen Nutzen. Vom Zugang zu virtuellen Wearables bis hin zu einzigartigen Fan-Erlebnissen im Metaversum.

„Wir freuen uns, dass Betty Boop in das Metaversum eintritt, wo die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft der Grundstein für die nächste Phase des Internets ist", sagte Mark Fleischer, Präsident der Fleischer Studios, Inc. und Enkel des Betty Boop-Schöpfers Max Fleischer.

Die Betty Boop NFT-Kollektion wurde mit der Unterstützung einer Reihe von Metaverse-Communities erstellt. Weitere Partnerschaften werden über den offiziellen Discord der Community Boop & Frens bekannt gegeben.

Jede Zusammenarbeit steht im Einklang mit Betty Boops Grundwerten und Hoffnungen für ein offenes Metaversum, nicht nur in technologischer, sondern auch in kultureller Hinsicht, und entwickelt Pläne für die Schaffung eines fortlaufenden Veranstaltungsortes und einer Live-Bühne, auf der Entertainer, Künstler und Musiker aus allen Ecken des Metaversums virtuell gefeiert werden, moderiert von Betty selbst.

Alle Details zur Veröffentlichung finden Sie in der 'Boop & Frens' -Community auf Discord unter https://discord.gg/boopandfrensoder besuchen Sie https://nft.bettyboop.com

