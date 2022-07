GIS-Gebühren Senkung für Ferienwohnungsbesitzer

Privatvermieter: GIS-Gebühren in Zukunft geräteunabhängig

Tirol (OTS) - Einen tollen Erfolg kann Theresia Rainer, Obfrau des Tiroler Privatvermieter Verbandes Tirol mit ihrem Team heute verkünden: „Wir haben hart dafür gekämpft – jetzt haben wir es schwarz auf weiß. In Zukunft müssen PrivatvermieterInnen nur mehr eine GIS-Gebühr bezahlen, und zwar unabhängig davon, wie viele TV Geräte sie für Ihre Gäste zur Verfügung stellen. Das ist für die vielen kleinen VermieterInnen in Tirol wirklich eine spürbare Erleichterung. Ich bin dankbar dafür, dass sich Landeshauptmann Günther Platter und Landesrat Toni Mattle gemeinsam mit dem Privatvermieter Verband Tirol so sehr für uns eingesetzt haben. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig die Wertschöpfung durch den Tourismus für die heimische Wirtschaft ist.“

Viele Gäste aus nah und fern schätzen vor allem die familiäre und authentische Atmosphäre bei den PrivatvermieterInnen, und kommen immer wieder gerne nach Tirol. Mit der Novelle des Privatvermieter-Gesetzes im letzten Jahr können VermieterInnen konkurrenzfähige Angebote stellen, ohne verpflichtend eine Gewerbeberechtigung zu beantragen. Nun ist es dem Privatvermieter Verband Tirol und der Tiroler Landespolitik im Austausch mit dem zuständigen Ministerium in Wien gelungen, eine weitere wesentliche Erleichterung für die heimischen PrivatvermieterInnen durchzusetzen, betreffend GIS-Pflicht. So darf künftig gemäß § 3 Abs. 1 RGG am jeweiligen Standort eine unbeschränkte Anzahl von Radio- bzw. Fernseh-Empfangseinrichtungen in Ferienwohnungen von Privatvermietern betrieben werden, unabhängig davon, ob ein Gewerbeschein vorgewiesen werden kann oder nicht.

„Damit ist die Ungleichbehandlung zwischen Hotelbetreibern und privaten Appartementhausbetreibern Geschichte!“, freut sich Theresia Rainer und ergänzt: „Wir werden weiterhin mit aller Kraft für die Anliegen unserer Branche kämpfen. Da geht es nicht nur um Verbesserungen beim Gewerberecht, sondern auch um die Möglichkeit einer freiwilligen Selbstversicherung.“

