„Mut & Gerechtigkeit" bei den „Wellenklängen" in Lunz am See

Genreübergreifendes Festival startet am 15. Juli

St. Pölten (OTS) - Unter dem Motto „Mut & Gerechtigkeit“ steht die diesjährige Ausgabe des genreübergreifenden Festivals „Wellenklänge“, das von morgen, Freitag, 15., bis Samstag, 30. Juli, in Lunz am See über die Bühne geht. Hauptaufführungsort ist auch heuer wieder die von Hans Kupelwieser gestaltete Seebühne, wo das Festival am morgigen Freitag auch mit Hiphop und Elektronik von Yasmo und der Klangkantine sowie Pop und Rock von Elif Duygu und Mieze Medusa eröffnet wird; Beginn ist um 19 Uhr.

Fortgesetzt wird das Programm hier mit der Multiinstrumentalistin Anna-Maria Hefele und Sjaella am Samstag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr bzw. im Rothschildschen Glassalon in Gaming am Sonntag, 17. Juli, ab 11 Uhr mit „Musik-X“ von Vivid Consort und Alexander Yannilos. Dazu kommt am Dienstag, 19. Juli, die Märchenwanderung „Von den Glocken der Gerechtigkeit“ mit Helmut Wittmann, die um 16.30 Uhr am Maiszinken startet. Am Donnerstag, 21. Juli, präsentiert Lissie Rettenwander ab 19.30 Uhr auf der Seebühne ihre „Art of Solo“.

Das zweite Festival-Wochenende bringt einen Auftritt der Citoller Tanzgeiger (Freitag, 22. Juli, ab 18.30 Uhr im Rothschildschen Glassalon in Gaming), ein Podiumsgespräch mit Mireille Ngosso und Faika El-Nagashi samt anschließender Jazzimprovisation des Ralph Mothwurf Orchestra (Samstag, 23. Juli, ab 19 Uhr auf der Seebühne) sowie ein „Jakobisingen“ mit dem Trio Alpine Dweller, Idemo und dem Dornleitn Gsang (Sonntag, 24. Juli, ab 18 Uhr auf der Seebühne). Am Mittwoch, 27. Juli, beginnt um 16.30 Uhr am Wanderparkplatz Seehof der Seerundgang „Was Kaufen mit Sein zu tun hat“ mit Nunu Kaller, am Donnerstag, 28. Juli, um 20.30 Uhr auf der Seebühne „Physics of Beauty“ mit Clemens Wenger.

Das finale Wochenende bestreiten Tonica Hunter, Shahriar Hosseini, Yielu, Beyza, Jay Gutsa, Ganaël Dumreicher, Miriam Adefris, Mbatjiua, Shi Yin und Zahra Khan mit dem Performanceabend „Floetic Justice“ (Freitag, 29. Juli, ab 19 Uhr auf der Seebühne) sowie Ankathie Koi mit Pop und Rock (Samstag, 30. Juli, ab 19.30 Uhr auf der Seebühne). Ergänzt wird das Programm durch die beiden Workshops der „Schallwellen-Musikwerkstatt“ (ab Sonntag, 17. Juli) und des „Composer-Performer Music Lab“ (ab Samstag, 23. Juli).

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten bei „Wellenklänge" unter 0664/3633055 und www.wellenklaenge.at.

