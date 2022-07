ASHBURNER'S PREMIUM GIN & TONIC Mixgetränk aus Österreich

ASHBURNER'S PREMIUM GIN bringt zusammen, was zusammengehört und kreiert ein Gin & Tonic Mixgetränk in zwei köstlich konträren Varianten.

Wien (OTS) - Intensiver ASHBURNER‘S PREMIUM GIN trifft auf hochwertiges, chininfreies Tonic Water. Wie hätte es anders kommen können, zwei Geschmäcker, die einander schon seit je her ergänzen, finden nun in unseren 330 ml Glasflaschen zusammen und erleben einen neuen Geschmackshöhepunkt. Die Nuancen des Ginlikörs werden hier ausbalanciert mit den herben Noten des erfrischenden Tonics und führen zu einem perfekt abgerundetem Genusserlebnis. Das Ergebnis, ein erfrischendes Afterwork Getränk mit Stil, welches gekühlt bereit ist, überall und jederzeit genossen zu werden.

Alles andere als simpel sind jedoch die zwei unverwechselbaren Geschmacksvarianten in denen das aromatische Erfrischungsgetränk als limitierte Auflage im Onlineshop und bei ausgewählten Partnern angeboten wird.

Vielfältiger Lavendel

Eine Lavendelerfrischung mit vielen Nuancen. Was süßlich und floral auf der Zunge beginnt, bekommt eine sanft fruchtige, aber dennoch bittere Note und klingt mit einem Hauch angenehmer Frische ab.

Mit Liebe werden die biologischen Lavendelblüten in Niederösterreich per Hand gepflegt und geerntet. Eine rasche Verarbeitung zu einem hoch konzentrierten Sirup gewährleistet den Erhalt wertvoller Aromen und Inhaltsstoffe. Der Sirup ist frei von jeglichen künstlichen Zusätzen und bringt somit den Geschmack des Lavendels in seiner edelsten Form zum Vorschein.

Ausgewogener Earl Grey

Herb, vollmundig und markant. Anregende Teearomen treffen auf eine angenehm feine Säure und lassen mit einer erfrischenden Bergamott-Note eine würzige Geschmacksharmonie entstehen.

Jägertee, das älteste Teefachgeschäft Wiens, stellt eine exklusive Selektion feiner Schwarzteesorten für die Herstellung des Ashburners Earl Grey Ginlikörs zur Verfügung. Diese werden mit kostbarem und frisch-natürlichem biologischen Bergamottöl verfeinert, bis der vollmundige Geschmack vom Bergamott in die Teeblätter einzieht und für einen charakteristisch rauchigen Akzent sorgt.

ASHBURNER‘S PREMIUM GIN

2019 reichte die Liebe zu Gin, die Hingabe aller Beteiligten und unzählige Verbesserungsschleifen zur Rezepturverfeinerung aus, um ein erfolgreiches Label in der Nische des Ginlikörs zu gründen. Genau diese Aspekte prägen ASHBURNER‘S PREMIUM GIN bis heute und ermöglichen es uns immer neue Geschmacksrichtungen zu kreieren.

Unsere Ginliköre sind geprägt von der Qualität des regionalen Anbaus, mühevoller Handarbeit im Small-Batch-Verfahren, einer dreifachen Destillation und einer Geschmackvielfalt, die ihres gleichen sucht. Mit ASHBURNER‘S PREMIUM GIN & Tonic ist uns nach langen Entwicklungsprozessen genau dies gelungen. Obwohl wir immer noch empfehlen, unsere Produkte auch pur zu probieren, waren es die Anfragen unserer Community und die Hitze des Sommers, welche uns zu dieser leichteren Variation inspiriert haben. Wir hoffen, wir konnten den hohen Standards unserer Kunden erneut gerecht werden und wünschen euch eine erfrischende Zeit mit ASHBURNER‘S PREMIUM GIN & Tonic - denn irgendwo ist immer Sommer.

Rückfragen & Kontakt:

Klaus Michael Peter

W: www.ashburners.com

M: gin @ ashburner.at

T: +43 (0)676 846 518 832



ASHBURNERS GMBH

Obachgasse 20

A-1220 Wien