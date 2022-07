MeinBezirk.at: Userzahl bestätigt hohes Interesse an Nachrichten aus der eigenen Region

Wien (OTS) - „Top aktuelle Nachrichten aus der eigenen Lebensumgebung zeichnen unsere Plattform MeinBezirk.at aus. Mit 31,7 % Online-Reichweite* ist MeinBezirk.at definitiv eine stabile Größe am heimischen digitalen Medienmarkt. Unsere 2,231 Unique User* verdeutlichen unseren Erfolg, den wir durch laufende Updates im Sinne unserer Nutzerinnen und Nutzer noch weiter ausbauen wollen“ , so Georg Doppelhofer, Vorstand der RegionalMedien Austria.

Die heute veröffentlichten Werte der ÖWA bestätigen dem Online-Portal MeinBezirk.at der RegionalMedien Austria somit ein Top-Ergebnis.

Über MeinBezirk.at erreicht das Medienhaus seine Userinnen und User mit einzigartigem Content aus ihren Bezirken – und das in ganz Österreich. Zusätzlich dazu runden die RegionalMedien Austria mit ihrer MeinBezirk.at espresso-App und der MeinBezirk.at ePaper-App das digitale Informationsangebot für die mobile Zielgruppe äußerst erfolgreich ab.

Mit Videocontent näher dran an den Zielgruppen.

„Auf MeinBezirk.at erhöhen wir zudem laufend den Videocontent auf lokaler Ebene. Egal ob gesellschaftliche oder politische Ereignisse – wir setzen auch auf Video. Die hohe Nachfrage und die Userzahlen bestätigen unser Tun und unsere Strategie“ , erklärt RegionalMedien Austria-Vorstand Georg Doppelhofer.

*Quelle: ÖWA 06/2022: Netto-Reichweite (Unique User) in % und in Projektion im angegebenen Monat auf Basis Internetnutzer 14plus in Österreich für MeinBezirk.at. Die angeführten Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. MeinBezirk.at ist die Online-Plattform von RegionalMedien Austria gesamt.

