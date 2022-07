Urlaub im Trend - Campen am Bauernhof

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 23. Juli 2022 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Beim Camping lässt sich Urlaub in der Natur am besten mit dem Gefühl von Freiheit verbinden. Bei den Österreichern wird diese Kombination beim Campen am Bauernhof immer beliebter. Am Ossiacher See in Kärnten, zum Beispiel, haben wir Urlauber beim Kühe füttern, Stall ausmisten oder einfach nur beim Katzen streicheln besucht. Der Trend, Urlaub am Bauernhof vom Campingzelt oder -bus aus zu genießen, kommt aus Kärnten. Das Bundesland zählt in Österreich zur Wiege des Camping-Tourismus. Schon in den fünfziger Jahren stellten Bauern umzäunte Wiesenflächen für Wohnwägen und Zelte zur Verfügung.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 23. Juli

*Wohl gereiftes Schweinefleisch

„Dry Aging“, eine der ältesten Zubereitungstechniken für Fleisch, hält auch im Schweinebereich Einzug. Das Fleisch wird, zum Beispiel im Fleischhof Raabtal in der Steiermark in der Trockenreifung veredelt.

*Erfolgreiche Hofübergabe

Wir zeigen am Beispiel eines Bauernhofs in Oberösterreich, wie eine Hofübergabe gut funktionieren kann. Die Landwirtschaftskammer bietet dabei Unterstützung an.

*Herkunftsweine aus dem Kamptal

„Land und Leute“ sieht sich im Kamptal in Niederösterreich an, was einen Herkunftswein ausmacht. Wichtig sind dabei das Gebiet, die Lage und die Bezeichnung der Rieden.

*Heilkräftige Kräuter

Im Betrieb der Familie Haas in der Steiermark werden mehr als 48 Heilkräuter angebaut, wie Johanniskraut und Heilziest. Auf die heilende Kraft der Kräuter vertrauen immer mehr Menschen.

