Ingrid Korosec tief betroffen vom Ableben von Sixtus Lanner

Präsidentin der ÖVP Senioren würdigt Lanners Verbindlichkeit und sein großes Engagement für den ländlichen Raum und die Digitalisierung.

Wien (OTS) - „Sixtus Lanner hat sich jahrzehntelang in unterschiedlichsten Funktionen in der Volkspartei engagiert, unter anderem als Generalsekretär und 25 Jahre lang als Abgeordneter zum Nationalrat. Wir haben einander sehr gut gekannt und ich habe seine verbindliche, offene und geradlinige Art sehr geschätzt – so wie auch viele Politikerinnen und Politiker unterschiedlichster Parteien. Genauso, wie er in Diskussionen kantig und direkt argumentieren konnte, war er offen für Dialog und Zusammenarbeit.

Sein nicht enden wollendes Engagement hat die Politik der Volkspartei in vielen Bereichen entscheidend geprägt. Neben seinem Engagement für die europäische Zusammenarbeit hat er Maßstäbe zur Attraktivierung und Entwicklung des ländlichen Raumes auch abseits der Landwirtschaft gesetzt. Auch hat er das Potenzial der Digitalisierung erkannt, welche ihm – wie mir – ein Herzensanliegen war. Mein Mitgefühl ist bei seinen Kindern und Freunden.“

