LH Mikl-Leitner: Sixtus Lanner war Pionier und Vorausdenker für den ländlichen Raum

Ehemaliger ÖVP-Generalsekretär war Initiator des österreichischen Bürgermeistertages

St. Pölten (OTS) - „Mit Sixtus Lanner verlieren wir einen Politiker, der sich Zeit seines Lebens für den ländlichen Raum eingesetzt hat. Wir verlieren vor allem aber auch einen verlässlichen Freund und Wegbegleiter Niederösterreichs – der dafür erst im vergangenen Jahr mit dem Goldenen Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich ausgezeichnet wurde. Er war Pionier und Vorausdenker in vielen Bereichen und hat so etwa auch den österreichischen Bürgermeistertag initiiert. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie und seinen Freunden“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Ableben des ehemaligen ÖVP-Generalsekretärs Sixtus Lanner.

„In verschiedensten Funktionen hat Sixtus Lanner über Jahrzehnte seine Spuren im österreichischen Bauernbund, in der Volkspartei und in der Republik hinterlassen – dafür gebührt ihm Dank und Anerkennung. Er hat bereits früh erkannt, wie wichtig das Engagement für den ländlichen Raum ist – wie wichtig es ist, dass es Chancengleichheit braucht, egal ob man in der Stadt oder am Land lebt. Möge er in Frieden ruhen“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

