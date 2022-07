Volkspartei trauert um Sixtus Lanner

Nehammer & Sachslehner: „Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“

Wien (OTS) - „Sixtus Lanner war ein verbindender Politiker, der stets das Gemeinsame in den Vordergrund gerückt hat und deswegen über die Parteigrenzen hinweg höchstes Ansehen genoss. In den unterschiedlichsten Funktionen und Ämtern – als langjähriger Generalsekretär der Volkspartei, Abgeordneter zum Nationalrat, Direktor des Bauernbundes und Vizepräsident der Union Europäischer Christdemokraten - hat Sixtus Lanner viel für die Volkspartei und die Republik Österreich geleistet. Vor allem sein leidenschaftliches Engagement für die bäuerliche Bevölkerung, für die europäische Zusammenarbeit und die Digitalisierung wird uns immer in Erinnerung bleiben. Sixtus Lanner wird unserer Wertegemeinschaft fehlen. Unser Mitgefühl gilt besonders seinen Angehörigen“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer, zum Tod des ehemaligen ÖVP-Politikers Sixtus Lanner im 89. Lebensjahr.

„Sixtus Lanner war sieben Jahre Direktor des Bauernbundes, anschließend zwischen 1976 und 1982 Generalsekretär der Volkspartei und 25 Jahre lang Nationalratsabgeordneter. In dieser Zeit hat er die Volkspartei und ihre Politik stark geprägt. Insbesondere der europäische Gedanke und der ländliche Raum waren ihm ein großes Anliegen. So setzte er sich politisch vehement für ausreichende Infrastruktur, Bildungschancen und Arbeitsplätze in den ländlichen Regionen ein. Dabei ist Sixtus Lanner immer für den Dialog eingetreten und hat ein partnerschaftliches Miteinander gelebt. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen Freunden. Sein Tod ist ein großer Verlust“, so die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner.

„Wir werden Sixtus Lanner stets ein ehrendes Andenken bewahren“, so Nehammer und Sachslehner abschließend.

